Cosa succede a un fondo pensione se ci si trova in difficoltà economiche o perdo il lavoro? Pensplan Centrum: "La Regione prevede diverse tipologie di supporto"

In Regione ci sono precise misure di intervento e diversi servizi a supporto della popolazione della costituzione di una pensione complementare e ci sono diverse tipologie di sostegno per gestire situazioni di difficoltà

TRENTO. Cosa succede se sono iscritto a un fondo pensione e mi trovo in difficoltà economiche, o perdo il lavoro? E se il mio datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non effettua i versamenti al mio fondo pensione? Se devo interrompere il lavoro per prendermi cura dei figli o dei familiari non autosufficienti, esistono delle misure a sostegno della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza dei miei cari?

Con la stessa Legge regionale numero 3 del 27 febbraio 1997 che ha istituito il Progetto Pensplan, la Regione ha dettato anche precise misure di intervento e servizi a supporto della popolazione nella costituzione di una pensione complementare, e in particolare interventi a sostegno dei versamenti contributivi a soggetti in situazioni di difficoltà; contributo per servizi amministrativi e contabili in favore di aderenti a fondi pensione che non sono partner di Pensplan Centrum e il supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro mediante assistenza gratuita al fine di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale.

Inoltre le Agenzie provinciali Asse di Bolzano (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico) e Apapi di Trento (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa) prevedono altri interventi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli e ai familiari non autosufficienti nonché per la costituzione di una pensione complementare per i coltivatori diretti, le persone casalinghe e gli artisti. La relativa domanda può essere presentata tramite i patronati convenzionati o direttamente presso le due Agenzie.

Interventi a sostegno dei versamenti contributivi a soggetti in situazioni di difficoltà. La prestazione consiste nel sostegno dei versamenti contributivi in favore della previdenza complementare a soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà economica derivante da disoccupazione, cassa integrazione, periodi di malattia o infortunio che si estendano oltre il periodo indennizzato da parte del datore di lavoro e titolarità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma.

La richiesta può essere presentata da lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti a un fondo pensione chiuso o aperto e residenti da almeno due anni in un comune della Regione. L’importo riconosciuto è di 33 euro a settimana (11 euro in caso di sospensione totale dal lavoro) per periodi della durata minima di 4 settimane e massima di 4 anni. Il termine massimo per l’inoltro della domanda è il 30 giugno del secondo anno successivo a quello in cui è terminata la condizione di difficoltà.

Contributo per servizi amministrativi e contabili. Gli aderenti a fondi pensione che non sono partner di Pensplan Centrum e residenti da almeno due anni in un comune della Regione possono richiedere un contributo economico a copertura dei costi per i servizi amministrativi e contabili, che vengono resi a titolo gratuito da Pensplan Centrum per chi è iscritto ai fondi pensione istituiti in Regione (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto e Pensplan Profi).

L’importo annuo riconosciuto è di 13 euro e viene versato da Pensplan Centrum entro 90 giorni dalla presentazione della domanda direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto il richiedente. La domanda deve essere presentata annualmente a decorrere dal 1 gennaio e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento per l’intervento richiesto.

Supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio regionale, iscritti a fondi pensione chiusi o aperti (esclusi Pip e fondi pensione preesistenti) e per i quali il datore di lavoro omette, anche parzialmente, il versamento dei contributi, o, comunque, ogni altro presunto comportamento irregolare da parte del datore di lavoro che non abbia consentito l’assegnazione delle quote spettanti al soggetto interessato sulla posizione previdenziale dello stesso, la Regione, tramite Pensplan Centrum, offre assistenza gratuita al fine di consentire al lavoratore di ottenere informazioni in merito alla propria posizione previdenziale.

La domanda di assistenza deve essere presentata trascorso almeno un anno dall’ultimo giorno utile entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare il versamento relativo alla prima omissione contributiva. Il diritto all’assistenza gratuita non spetta in relazione alle somme per le quali siano intervenuti i termini di prescrizione previsti dalla legge.