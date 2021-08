Destra, Claudio Cia: ''Chi non sta con Fugatti favorisce la sinistra? Io non faccio il soldato di Salvini''

Il capogruppo di Fratelli d'Italia: "La politica non si fa con i rancori, la politica si fa con i sogni" e risponde alle parole di Matteo Salvini dette sabato a Pinzolo. Sul voto contrario in Quarta Commissione sulla riforma sanitaria spiega: "Abbiamo approfondito il provvedimento, il nostro voto non è contro qualcuno. In una coalizione ci si dovrebbe confrontare, accogliendo anche le perplessità di chi la compone"

TRENTO. “Chi non sta con Fugatti favorisce la sinistra? Non sono un soldato di Salvini o di chi per lui”. Sono queste le parole di Claudio Cia, capogruppo in consiglio provinciale di Fratelli d'Italia in risposta a Matteo Salvini presente a Pinzolo sabato pomeriggio.

La frase del segretario della Lega, è suonata come un chiaro avvertimento diretto a Fratelli d'Italia in Trentino. La formazione politica guidata da Cia con le consigliere provinciali, Katia Rossato e Alessia Ambrosi, in più occasioni non ha esitato nell'esprimere la propria posizione anche in opposizione con l'attuale maggioranza di destra presente in Consiglio provinciale.

L'ultimo caso è il voto avvenuto in Quarta Commissione che vede come presidente lo stesso Claudio Cia e che nei giorni scorsi ha bocciato la proposta di Fugatti e Segnana sulla riforma della Sanità in Trentino. Il voto ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia, “Non era contro Fugatti ma contro il provvedimento: in una coalizione ci si dovrebbe confrontare, accogliendo anche le perplessità di chi la compone. Io sono entrato nel merito delle cose, ho approfondito il provvedimento sull'organizzazione sanitaria e non altro e le posizioni che abbiamo espresso non sono contro qualcuno ma perché, a differenza di altri, abbiamo analizzato per bene il testo. C'è chi, invece, in agosto è stato in ferie e preferisce liquidare il tema in modo puerile ma i cittadini si aspettano altro".

Sulle parole di Matteo Salvini (Chi non sta con Fugatti favorisce la sinistra), Claudio Cia afferma: “​Se questo è il ragionamento, anche quando la Lega nel governo nazionale vota con il Pd e 5 Stelle vota contro Fugatti, contro il Trentino e contro l’Autonomia. Certe affermazioni, poi, mi fanno sorridere, pur rispettandole. In passato lo stesso Salvini, esprimendo una posizione critica nei confronti del Governo, aveva detto: 'Il Governo è saldo ma se qualcuno sbaglia devo dirlo'. Ecco io di sicuro non rinuncio a dire il mio pensiero in maniera civile e pacata''.

E conclude: “Ho scelto di rappresentare i trentini, di fare politica , non di arruolarmi e fare il soldato di Salvini o di chi per lui. La politica non si fa con i rancori, la politica si fa con i sogni"