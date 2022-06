Il Patt nel centrodestra? Urzì: ''Da Fugatti serve chiarezza, oggi le Stelle alpine sono irrilevanti per uno spostamento di consensi. Una forza politica pronta a stare con tutti''

Da Fratelli d'Italia viene chiesto all'attuale presidente della Pat maggiore chiarezza soprattutto dopo le ricostruzioni fatte nelle ultime settimane. Urzì: "Noi non ci muoveremo nemmeno di una virgola. Serve chiarezza, noi siamo alternativi alla sinistra, a chi l'ha sostenuta". Nel Patt continuano le esternazioni in dissenso rispetto l'ipotesi centrodestra

TRENTO. “Secondo le ricostruzioni Fugatti preferirebbe chi ogni giorno dimostra di essere suo avversario rispetto a chi si è dimostrato sempre alleato? Siamo davanti a uno scenario fantascientifico”. La reazione di Fratelli d'Italia è ferma e decisa in merito all'ipotesi ventilata più volte in questi giorni di un'entrata nella coalizione di centrodestra del Patt in vista delle prossime elezioni provinciali al posto del partito della Meloni.

Un'ipotesi che si è fatta concreta dopo la mossa del segretario Simone Marchiori che nel riunire il cosiddetto “centro” si è trovato ad un tavolo solo con esponenti che provengono dalla destra allontanando in questo modo altri movimenti come il Cantiere che guardava verso altre direzioni (QUI L'ARTICOLO). Una mossa che ha creato un vero terremoto nelle Stelle alpine che rischiano ora di implodere oppure di perdere gran parte della propria rilevanza sul territorio. In queste ore sono diverse le figure di spicco del partito che stanno esternando il proprio dissenso, dopo il presidente onorario Luigi Panizza (QUI L'ARTICOLO), anche il consigliere provinciale Michele Dallapiccola ha definito “obbrobrio” un simile orizzonte con il centrodestra (QUI L'INTERVENTO).

“Io vorrei vedere – spiega a il Dolomiti il commissario provinciale di Fdl, Alessandro Urzì – se gli stessi che sono intervenuti al congresso del Patt fatto a Pergine per dichiarare la Lega razzista saranno poi anche pronti a sostenere in maniera ferrea Fugatti. Bisogna avere tutti un sano realismo prima di pensare certe cose”.

Che la situazione non sia semplice lo si è capito nelle ultime settimane. A Fugatti il partito della Meloni chiede maggiore chiarezza. “Abbia già detto in passato al presidente Fugatti di essere chiaro verso l'esterno” spiega Urzì. “Un'operazione di questo genere magari serve per disgregare il Patt, magari si chiariscono un po' le idee – continua il commissario – visto che sono molto confusi”.

L'obiettivo di Fratelli d'Italia per il momento è quello di andare avanti per la propria strada nel centrodestra. La parola d'ordine è “coerenza” ed è sempre su questo concetto che il partito della Meloni ha macinato consensi anche in Trentino.

“L'ultimo sondaggio alle politiche nazionali ci porta al 23% - spiega Urzì - e sulla coerenza noi non ci muoveremo nemmeno di una virgola. Serve chiarezza, noi siamo alternativi alla sinistra, a chi l'ha sostenuta, abbiamo sottoscritto un programma nel 2018 e lo porteremo avanti fino alla fine con la nostra visione critica”.

Fratelli d'Italia ha più volte chiesto un confronto con Fugatti senza però ottenerlo e questo, spiega Urzì “un giorno dovrà anche spiegarlo”. All'attuale presidente della Pat viene chiesta maggiore chiarezza soprattutto dopo le ricostruzioni fatte nelle ultime settimane.

“Se non sente l'esigenza di smentire – spiega il commissario di Fdl - ci fa presupporre che sia vero e quindi noi ci comportiamo di conseguenza. Noi andremo avanti con un progetto politico forte e riconoscibile chiaramente nell'ambito del centrodestra”.

Ed infine l'affondo contro le Stelle Alpine. “C'è un dato politico fondamentale – spiega Urzì – che è numerico. Oggi il Patt è irrilevante per uno spostamento di consenso. La sinistra vince perché è sinistra e il centrodestra vince perché è centrodestra. Il Patt è l'ombra di quello che è stato, un ricordo sbiadito, una forza politica pronta a mettersi con tutti. Che si arroga di rappresentare l'autonomia ma non può insegnare nulla”.