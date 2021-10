Sanità, firmato nuovo accordo con i medici di base. Segnana: ''Confronto per potenziare supporto infermieristico e amministrativo''

Nicola Paoli (segretario della Cisl medici): "Si va verso un'importante ristrutturazione del Dipartimento di cure primarie e un'organizzazione più capillare articolata su 13 ambiti territoriali: i professionisti diventano parte attiva per analizzare le criticità e permettere di trovare soluzioni adeguate per ogni area di competenza"

TRENTO. "L'obiettivo è quello di incentivare maggiormente le forme associative tra professionisti con rilevanti investimenti per garantire supporti di personale amministrativo e infermieristico ai medici". Queste le parole dell'assessora Stefania Segnana nell'annunciare la firma del nuovo accordo con i sindacati di medici generale per fronteggiare le crescenti difficoltà nel garantire stabilmente il servizio di continuità assistenziale su tutte le sedi del territorio provinciale a causa della carenza di professionisti disponibili nell'assumere gli incarichi (Qui articolo).

"Sono diverse le azioni sul tavolo per valorizzare e sostenere una categoria in oggettiva difficoltà, le criticità si sono acuite con l'emergenza Covid e il personale è fortemente sotto pressione. L'accordo prevede la messa a disposizione di personale infermieristico in forma gratuita con intervento delle autorità sul lato delle risorse ai medici che lavorano in associazione per sgravare i professionisti e riuscire a portare avanti l'attività più serenamente".

Non sono le uniche direttrici sulle quali lavora il sindacato. "L'intenzione di piazza Dante - aggiunge Paoli - è quella di stanziare 6 milioni per cercare di dare alcune risposte a questo settore strategico per il territorio. Si va verso un'importante ristrutturazione del Dipartimento di cure primarie e un'organizzazione più capillare articolata su 13 ambiti territoriali: i professionisti diventano parte attiva per analizzare le criticità e permettere di trovare soluzioni adeguate per ogni area di competenza".

Un'altra proposta che viene valutata è quella della gratuità delle sedi. "Almeno quelle secondarie. In questa fase si discute con i Comuni per riuscire a sistemare la questione degli ambulatori. C'è molto lavoro da fare - prosegue Paoli - ma i canali di dialogo sono aperti".

La Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari si sono impegnate a supportare maggiormente i medici anche mettendo a disposizione le auto di servizio e potenziando la sicurezza delle sedi. "Già nel marzo del 2020 era stato siglato un accordo che aveva introdotto una serie di misure straordinarie per fronteggiare la situazione di carenza sia nell'assistenza primaria che nella continuità assistenziale. La nuova intesa - dice Segnana - potenzia alcune misure e agevola l'assunzione di incarichi da parte di più categorie di medici. Stiamo lavorando anche per concludere un accordo finalizzato a incentivare maggiormente le forme associative tra professionisti, con rilevanti investimenti per garantire supporti di personale amministrativo e infermieristico ai medici".

Un'altra partita riguarda poi le guardie mediche, un altro comparto in fortissima difficoltà. "Un passato che speriamo non ritorni più. Dalla sicurezza sul posto di lavoro alla scuola di formazione: 12 punti per uscire dalle difficoltà" (Qui articolo).