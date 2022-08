Da Maurizio Dal Bianco a Rudy Tranquillini, da Angelo Rizzo a Davide Barbieri e Luca Deafrancesco: ecco i candidati alle parlamentarie dell'M5S

TRENTO. Cinque nomi in lizza (tutti di uomini) per sette posti totali disponibili. Quindi, al netto di ''paracadutati'' da altre regioni, ex parlamentari e ''big'' del listone del leader Giuseppe Conte per alcuni di loro ci sono buone possibilità di giocarsela il 25 settembre alle ormai prossime elezioni politiche. Da questa mattina fino alle 22 di questa sera il Movimento 5 Stelle vota i suoi futuri candidati alle nazionali.

Le ''parlamentarie'' per il Trentino Alto Adige, non essendoci un collegio plurinominale per il Senato vedono candidati solo alla Camera dei Deputati che prevede l'elezione di due parlamentari col maggioritario in Trentino e due in Alto Adige e poi tre deputati eletti con il proporzionale nel collegio regionale. I nomi in pista per la regione sono quelli di Davide Barbieri, Maurizio Dal Bianco, Luca Defrancesco, Angelo Rizzo, Rudi Tranquillini.

Per l'Alto Adige ci sono tre nomi in lizza per le ''parlamentarie'': Davide Barbieri, ex candidato sindaco per i 5 Stelle a Brunico nel 2020, Angelo Rizzo, già capolista alle elezioni comunali di Bolzano del 2020, quando veniva presentato come navigator, e consigliere a Oltrisarco e il ''facilitatore'' regionale Rudy Tranquillini originario di Mori ma professore di economia aziendale e assistant professor a Bolzano. I due trentini, invece, sono l'ex candidato sindaco dell'M5S Maurizio Del Bianco, e Luca Defrancesco di Cavalese.

Sono circa 2.000 le autocandidature su scala nazionale per le parlamentarie. A queste si aggiungono i ''magnifici 15'' del “listino” di Giuseppe Conte. Ci sono i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, ma anche l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, esperto di energia. Nella lista c'è il notaio del Movimento, Alfredo Colucci. E poi tanti big pentastellati: l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri, e i vicepresidenti del Movimento Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde.