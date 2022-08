Elezioni, da Italexit a Mastella ecco quali sono le liste escluse in Trentino

Ora i partiti avranno tempo 48 ore per presentare ricorso e sarà poi compito della Corte d'Appello analizzare le singolo situazione e decidere per la riammissione o meno

TRENTO. Stop a Italexit e anche ai Gilet arancioni , a Noi di Centro-Mastella e al Partito Animalista. Questa la decisione che è arrivata nelle scorse ore dall'ufficio elettorale regionale del Trentino Alto Adige e dall'ufficio centrale circoscrizionale.

Il termine ultimo per presentare la documentazione e le liste è stato lunedì sera. A seguito delle verifiche che sono state portate avanti dalla Corte d'Appello, si è deciso di non ammettere le liste dei candidati per il Senato della Repubblica depositate da Italexit.

Per quanto riguarda la Camera, invece, le liste ammesse sono 15 e sono tre quelle che sono state escluse: stiamo parlando dei Gilet arancioni del generale Pappalardo ma anche la lista di Centro di Clemente Mastella e ad essere escluso è stato anche il Partito Animalista.

Gli esclusi hanno ora 48 ore per fare ricorso. Spetterà poi alla Corte d'Appello esaminare le singoli situazione e riammettere o meno le liste.