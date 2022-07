Elezioni, Fugatti: “La crisi di Governo? Un errore dei 5 Stelle ma non bisogna temere le elezioni”. Bisesti: “La linea la detta Salvini”

TRENTO. Il prossimo 25 settembre sarà già tempo di elezioni, con gli italiani che saranno chiamati a votare il nuovo Parlamento. Anche in Trentino si stanno scaldando i motori per l’imminente campagna elettorale che si preannuncia rovente anche se gli schieramenti devono ancora cristallizzarsi, soprattutto nel Centrosinistra.

Quel che è certo però è che nelle convulse fasi della crisi di governo in molti hanno voluto riconoscere i meriti all’ormai ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Fra questi c’è anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha ringraziato Draghi per i tanti obiettivi raggiunti durante il suo breve mandato.

Fugatti intervistati da Il Dolomiti ha attribuito le responsabilità per la caduta del Governo al Movimento 5 Stelle: “Hanno creato la crisi e da parte loro è stato un errore, dopodiché delle elezioni non si deve aver paura perché è il popolo che esprime la sua massima sovranità”. Massimo riserbo su quella che sarà la linea da seguire, più moderata magari mandando avanti Giorgetti o dai toni accesi come quelli a cui ci ha abituati Salvini. “Ne parleranno i segretari e i responsabili di partito nelle sedi opportune – dice Fugatti – la Lega ha tante risorse, Salvini è una risorsa così come lo sono Giorgetti e Zaia, questo per me è un valore aggiunto e non un problema. Sui candidati invece ci lavorerà al segretaria”.

Dello stesso avviso anche l’assessore all’Istruzione Mirko Bisesti che alcuni vorrebbero fra i candidati di punta per un ruolo di primo piano a Roma. “Sulle candidature non c’è nulla di stabilito, al momento sono occupato a fare l’assessore a Trento. Per quanto riguarda la linea non vedo divergenze all’interno della Lega, semplicemente questa è dettata dal segretario federale che a livello nazionale è Matteo Salvini. Fortunatamente ci sono diverse persone di valore che possono avere sensibilità e approcci diversi anche in quella che può essere la comunicazione”.

Bisesti rivendica anche i risultati ottenuti: “La Lega fortunatamente governa bene, e lo dicono i risultati delle elezioni che confermano che dove la Lega governa poi viene riconfermata e i nostri governatori sono i più amati d’Italia”. Infine, alla luce del poco tempo a disposizione per la campagna elettorale, è probabile che la sezione trentina del Carroccio resti sotto la guida del commissario Binelli e successivamente si proceda a un nuovo congresso per individuare il segretario.