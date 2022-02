La Lega lancia la petizione pro Valdastico, ma i Comuni dicono no: "Grave minaccia alla salute della popolazione"

Il consigliere Roberto Paccher insieme all’onorevole Mauro Sutto hanno presentato la raccolta firme per una petizione popolare a favore della Valdastico, opera ancora molto discussa in Valsugana e in Vallagarina

PERGINE. "Inizia da Pergine una raccolta firme che ha come scopo quello di dire a chiare lettere 'Prima la Valsugana'". Così il consigliere provinciale Roberto Paccher assieme all’onorevole Mauro Sutto hanno dato il via alla raccolta per una petizione popolare a favore della Valdastico.

"Da troppo la nostra valle è dimenticata – proseguono i due esponenti della Lega Salvini Trentino in occasione della presentazione della petizione – da persone che non vogliono capire l’importanza di un’opera infrastrutturale importante qual è la Valdastico. Confidiamo nel supporto da parte dei valsuganotti a riguardo per ridare dignità al nostro territorio".

Nel dicembre del 2021 il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Alex Marini aveva riportato in un'interrogazione un documento nel quale i Comuni di Pomarolo, Pergine Valsugana, Isera, Alta Valsugana e Bersntol, Altopiano della Vigolana, Castelnuovo, Trento, Nomi, Besenello, Calliano, Rovereto, Vallarsa, Caldonazzo, Lavis, Volano e le Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e Vallagarina avevano espresso il loro parere negativo sull'ipotesi del prolungamento della Valdastico sul territorio trentino.

L’unico comune della Vallagarina a dichiararsi favorevole all’opera poco tempo fa era stato Avio, dove le minoranze avevano riportato "la piena contrarietà alla pianificazione dell'intervento" espressa nel settembre scorso dalla Comunità della Vallagarina (Qui l'articolo). Numerosi i comuni della Vallagarina "che hanno confermato la propria opposizione alla Valdastico, qualsiasi sia il suo punto di innesto sulla A22, poiché costituirebbe una grave minaccia alla salute della popolazione e contraddirebbe alla scelta di ridurre il traffico su autostrada e trasferirlo il più possibile su ferrovia".

Soltanto un mese fa il consigliere leghista Paccher aveva accusato una mozione approvata dal Comune di Tenna fosse "un documento contro la Valdastico", quando in realtà al suo interno erano stati presentati "una serie di progetti a tutela del territorio della Valsugana, in particolare della zona laghi di Caldonazzo e Levico", come aveva sottolineato il sindaco Marco Nicolo Perinelli.