“La mia posizione è chiara: il Patt con la Lega? Rimetterei il mandato di presidente onorario e lascerei il partito"

Sono queste le parole del presidente onorario delle Stelle Alpine Luigi Panizza dopo la riunione di partito che ha avuto luogo l'11 ottobre per definire i prossimi passi del Patt. Panizza, che ha firmato insieme a Dallapiccola, Demagri, Stanchina e altri rappresentati politici e iscritti un documento per chiedere di riattivare il percorso di dialogo con le forze alternative all'attuale coalizione di governo, ha ribadito chiaramente che se gli autonomisti dovessero virare verso destra la sua esperienza con il Patt terminerebbe “immediatamente”

TRENTO. “L'ho dichiarato nettamente, e pubblicamente, di fronte a tutti in consiglio: qualora il Patt dovesse scegliere di andare con la Lega io rimetterei la mia presidenza onoraria ed uscirei dal partito”. Sono queste le parole del presidente onorario delle Stelle Alpine Luigi Panizza dopo la riunione di partito che ha avuto luogo l'11 ottobre per definire i prossimi passi del Patt (Qui Articolo). Riunione che ha visto la presentazione di un documento da parte dei consiglieri provinciali Michele Dallapiccola e Paola Demagri (sostenuto da una cinquantina di altre firme, tra le quali proprio quella di Panizza) nel quale si chiedeva in sostanza di chiudere a possibili alleanze con i partiti che compongono l'attuale maggioranza provinciale e riprendere il dialogo con Campo Base, Ual, Azione e tutti i partiti di centro disponibili poi ad un successivo dialogo anche con il Pd (Qui Articolo).

“La mia posizione è chiara – dice Panizza –: con l'attuale maggioranza non si possono assolutamente fare accordi. Bisogna tentare altrove, con i partiti territoriali, e dialogare poi con il Pd. Bisogna costruire una maggioranza nuova con un progetto, cominciare ad elaborare un programma fino alla scelta del presidente: questa è la strada. Non è ammissibile un orientamento diverso né verso Fratelli d'Italia né verso la Lega né verso ogni altro partito di maggioranza”.

Le Stelle Alpine, come emerso nuovamente negli ultimi giorni, sono divise e non è un mistero che una parte del partito guardi a Destra, come testimoniato anche dalla decisione di allearsi con Progetto Trentino (che in Provincia governa proprio con la Lega) in occasione delle elezioni nazionali (Qui Articolo). Il documento presentato da Dallapiccola e Demagri voleva proprio sciogliere gli eventuali dubbi e dare una direzione netta alle prossime mosse del Patt, anche se i vertici delle Stelle Alpine hanno giocato d'anticipo facendo approvare una relazione, firmata dal segretario Marchiori, nella quale si stabilisce, tra le altre cose, di non interrompere “l'esperienza positiva con Progetto Trentino”.

“Quando mi riferisco alla maggioranza di governo – aggiunge però Panizza – mi riferisco a tutta la maggioranza, non solo ad una parte, e quindi anche a Progetto Trentino. Come ho già detto, la mia linea è quella ribadita nel documento presentato la scorsa sera: per questo prima di concludere ho preso la parola e ho precisato che se il partito dovesse scegliere di andare con la Lega, il sottoscritto si dimetterebbe immediatamente dalla sua carica e uscirebbe dal Partito. In particolare per quanto riguarda il tema dell'accoglienza ne va infatti dello statuto, nel quale si parla in modo chiaro e netto di anti-razzismo, ispirandosi alla dottrina sociale della chiesa”.