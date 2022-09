La piazza che contesta Giorgia Meloni: “Non c’è nulla di moderato nel programma di Fratelli d’Italia”

TRENTO. Se è vero che Giorgia Meloni è saldamente in testa ai sondaggi condotti fra gli elettori italiani ciò non toglie che ci sia una parte consistente dell’Italia che teme la sua ascesa. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto di tutto per presentare il suo come un partito moderato ma anche in questa campagna elettorale non sono mancate le proposte più estremiste, come quella del coordinatore regionale del Veneto, Luca De Carlo, che vorrebbe obbligare le donne a seppellire i feti abortiti.

La preoccupazione di molti è che con la vittoria della coalizione di Destra vengano picconati diritti civili e le libertà personali. Oggi Meloni era in piazza Santa Maria Maggiore a Trento per il suo tour elettorale e oltre ai suoi sostenitori erano presenti anche diversi contestatori, provenienti soprattutto dall’area dei movimenti e dal mondo studentesco. Durante il comizio non sono mancati gli scambi fra i contestatori e la leader di Fratelli d’Italia

“Bella ciao” e “Siamo tutti antifascisti” i cori più gettonati. L’unico, breve, momento di tensione si è registrato quando uno dei sostenitori di Meloni si è avvicinato ai manifestanti antifascisti pretendendo che si allontanassero. Il solo risultato ottenuto dall’uomo è stato quello di farsi accompagnare a distanza di sicurezza dalla polizia.

I contestatori, che hanno esposto vari manifesti pro unioni civili e pro aborto, accusano Fratelli d’Italia di essere ancora legato al Ventennio della dittatura: “È un partito fascista e razzista che vuole cancellare le diversità, non c’è nulla di moderato nel suo programma”.