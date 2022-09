Meloni a Trento: “Io sono pronta a guidare il Governo, il punto è se siete pronti voi ad avere un Governo di persone libere”

La leader di Fratelli d'Italia in Piazza Maria Maggiore: "Non rinunceremo mai a stare in mezzo alla gente, voglio dirlo a quelli che ci minacciano: noi non vivremo mai blindati, non ci facciamo spaventare”

TRENTO. Mentre la campagna elettorale in vista delle politiche entra nel vivo, in piazza Santa Maria Maggiore a Trento è arrivata Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Tanti i temi toccati sul palco, tra le bandiere dei molti cittadini arrivati per ascoltare il comizio, dalla sicurezza all'economia fino all'immigrazione. Dopo i ringraziamenti la leader di FdI ha subito parlato delle minacce arrivate negli ultimi giorni agli esponenti del partito in Trentino (Qui Articolo): “Non ci siamo mai fatti intimidire o silenziare, noi siamo persone democratiche e non abbiamo bisogno di andare a rompere le scatole alle manifestazioni degli altri. Non rinunceremo mai a stare in mezzo alla gente, voglio dirlo a quelli che ci minacciano: noi non vivremo mai blindati, non ci facciamo spaventare”.

Il discorso è poi presto virato verso un attacco al Partito Democratico: “Se io fossi il Pd su quali temi farei campagna elettorale? - ha chiesto Meloni – E' difficile dire ai cittadini come vorresti risollevare la nazione quando sei al governo da 10 anni, per questo si concentrano su di noi. Nel programma del Pd c'è scritto 'Giorgia Meloni'”. L'Italia che Fratelli d'Italia vuole costruire, ha aggiunto: “E' un'Italia del merito, nella quale non si va avanti in base alla tessera del partito che si ha in tasca, ma in base a quello che si dimostra. Un'Italia dell'uguaglianza nel punto di partenza, in cui nessuno deve essere discriminato e tutti devono avere pari opportunità”.

Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, per la leader di Fratelli d'Italia è necessario oggi “recuperare un po' di buon senso”, e lavorare per uno Stato “che non metta le bastoni tra le ruote a chi sostiene il tessuto produttivo, che difende il lavoro, i confini, che faccia rispettare le regole. Noi abbiamo avuto uno stato forte con i deboli e debole con i forti. Se sei una brava persona, vuoi lavorare e fare impresa ti mettono mille bastoni tra le ruote, se invece delinqui, se spacci droga, se evadi il fisco con le aziende di extra-comunitari che aprono e chiudono senza versare un euro al fisco, allora fanno finta di non vederti”.

Parlando della situazione attuale, Meloni ha poi sottolineato come l'Italia “non sia messa bene”, vista “la condizione economica molto complessa”, ribadendo che “il governo dei migliori ha aumentato di 116 miliardi di euro il debito pubblico”. La situazione è poi difficile anche dal punto di vista internazionale, ha precisato la leader di FdI “con la pandemia, con una guerra nel cuore dell'Europa, con l'aumento dei prezzi, con i costi dell'energia ed il rischio di una crisi alimentare: dicevano che Fratelli d'Italia aveva posizione autarchiche quanto dicevamo che bisognava controllare le catene di approvvigionamento, ma guardate per esempio cosa succede oggi con l'energia ed il gas”. Proprio sul caro energia, Meloni ha ribadito come sia fondamentale il “tetto al prezzo del gas”.

La sfida quindi è “accorciare le catene del valore” ha detto la numero uno di Fratelli d'Italia: “Capire quali sono le produzioni strategiche e riportarle a casa, altrimenti ti ritrovi esposto. L'energia dobbiamo tornare a produrla e non solo con le rinnovabili, ma tornando anche ad estrarre il gas che abbiamo nell'Adriatico. Abbiamo una grande occasione per la nostra posizione di piattaforma in mezzo al Mediterraneo e per il nostro clima favorevole alle risorse rinnovabili: possiamo diventare l'Hub di approvvigionamento energetico dell'Europa”. Altra priorità citata da Meloni la difesa del Made in Italy: “Oggi soffriamo molto l'e-commerce – ha detto – ma lo stato italiano potrebbe puntare a realizzare un portale che certifichi in tutto il mondo cosa sia prodotto italiano e cosa no, aiutando i nostri piccoli produttori a mandare i loro prodotti in tutto il mondo”.

“Quando Di Maio ha abolito la povertà – ha aggiunto – gli sfuggiva che la povertà non si abolisce per decreto. La crescita la fanno le aziende, quello che deve fare lo Stato e non rompergli le scatole, abbassare le tasse sul lavoro e tagliare il cuneo fiscale”. Tornando al tema del caro energia, Meloni ha poi ribadito la necessita di “disaccoppiare il costo del gas e dell'elettricità”, una prospettiva della quale si sta discutendo molto a livello europeo ma che secondo la leader di Fratelli d'Italia si potrebbe portare avanti anche a livello nazionale. “Sapete perché – ha precisato – non siamo ancora riusciti a mettere un tetto e a disaccoppiare il costo dell'elettricità dal gas in Europa? Perché ci sono nazioni che si oppongono, che difendono i loro interessi nazionali”.

In conclusione Meloni ha poi toccato il tema dell'immigrazione: “La sinistra ha sovrapposto il tema degli immigrati con il tema dei profughi, avete visto gli ucraini arrivati nel nostro Paese? Le donne ed i bambini ucraini? Non sono diverse le immagini di uomini da soli in età da lavoro che vediamo arrivare sui barconi? Le due cose non vanno governate con norme diverse? L'immigrazione va gestita con il decreto Flussi. Un'altra menzogna che ci hanno detto è che gli immigrati servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare: è falso, lavorano in condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. È la grande speculazione finanziaria, è Soros, che puntano ad abbassare le condizioni dei lavoratori”.

“Vogliamo liberare le energie di questa nazione – ha concluso la leader di FdI –. Se si tratta di dare a questa nazione un governo di persone coraggiose, orgogliose, libere, non ricattabili, non comprabili e che non guardano in faccia nessuno, io sono pronta a guidare quel governo. Il punto è se siete pronti voi ad avere un governo libero. Noi ci siamo”.