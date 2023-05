Adunata degli alpini, La Russa: “Un ddl per la mini-naja, ai volontari punti per la maturità o incentivi sulla laurea”

UDINE. In questi giorni a Udine sta andando in scena la 94esima Adunata nazionale degli alpini. Ovviamente per l’occasione diversi politici si sono recati in Friuli-Venezia Giulia per testimoniare la loro vicinanza all’esercito.

Tra questi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nel suo discorso ha anticipato di aver predisposto un disegno di legge per riproporre la cosiddetta “mini-naja”, cioè un periodo di leva militare volontaria della durata di 40 giorni. Il ddl predisposto da La Russa dovrebbe sbarcare in Senato nelle prossime settimane e probabilmente sarà depositato da un gruppo di parlamentari di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo, ha spiegato La Russa, è quello di far approvare una legge per “venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini – e consentire ai volontari – di passare non tre settimane ma 40 giorni, nelle forze armate”. Da quanto si apprende infatti l’adesione a questa mini-naja sarà volontaria.

“A fronte di questa partecipazione – ha aggiunto il presidente del Senato – prevediamo una serie di incentivi come dei punti in più per la maturità e per i concorsi pubblici, o delle agevolazioni per la laurea”. D’altra a parte anche dagli alpini di Trento era arrivata (più volte) la richiesta di reintrodurre il servizio militare obbligatorio.