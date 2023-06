Dopo le minacce di morte solidarietà bipartisan per Fugatti: “No alla violenza”

TRENTO. Nella notte fra il 27 e il 28 giugno, nella zona di Povo a Trento, sono comparse delle minacce contro il presidente della Provincia: “Uccidi Fugatti” seguita dalla scritta “No Tav”. Vernice nera e come sfondo le strisce pedonali.

In Consiglio provinciale il consigliere Cia ha voluto esprimere davanti ai colleghi la piena solidarietà al presidente: “Viene minacciata l’istituzione provinciale stessa con queste scritte – ha affermato – e in fondo sono minacciati i trentini: pare che in Trentino non ci sia più la possibilità di amministrare la propria terra o avere un pensiero autonomo”.

Il presidente Walter Kaswalder si è immediatamente associato a nome dell’intera assemblea legislativa e dopo di lui anche Roberto Paccher ha espresso solidarietà a Fugatti, affermando che non si può tollerare una violenza di questo tipo, atto ignobile e gravissimo. Il consigliere leghista si è augurato che la condanna ferma sia unanime da parte di tutte le forze politiche che siedono in Consiglio. Mara Dalzocchio ha giudicato che è ora di intervenire drasticamente di fronte a minacce come queste.

La solidarietà è prontamente arrivata anche dai banchi di minoranza: Luca Zeni ha chiarito che lo si è sempre fatto e non serve che il consigliere Paccher (della Lega) lo auspichi. Vicinanza a Fugatti anche da Pietro De Godenz, con l'auspicio che gli autori della violenza vengano individuati e denunciati. Luca Guglielmi ha detto che veder ricomparire il simbolo delle brigate rosse preoccupa molto.

Altre parole di solidarietà sono seguite da Alessio Manica , poi Alessandro Olivi ha osservato che scrivere di notte quando nessuno vede è un atto vile. Vanessa Masè ha invitato la comunità a non sottovalutare fatti come questi. Alex Marini ha ricordato la relazione prodotta dal Forum per la pace all’inizio del 2022 sul linguaggio d’odio e la sua attività volta alla resa pubblica di essa. “Non si dovrebbe agire – ha aggiunto – solo a fronte di atti intimidatori nei confronti della politica, ma nei confronti di tutti gli attori sociali vittime di atti intimidatori e violenza”.

Dal canto suo Ugo Rossi ha ricordato di sapere cosa significhi essere oggetto di minacce, dileggio e critica: “Attenzione a non scordare che ad agire sono persone d’intelligenza molto limitata e che è bene indagare approfonditamente e con poca visibilità mediatica”.

Solidarietà a Fugatti arriva anche dalla Giunta che ha diffuso un comunicato: “Un altro atto vile e volgare, che richiede un’altra volta la più ferma delle condanne. Siamo vicini al presidente Fugatti e continueremo ad esserlo. Governare – commentano gli assessori – significa anche assumersi delle responsabilità. La responsabilità di prendere delle decisioni per il bene di una comunità. Non possiamo accettare che nell’esercizio di questo dovere vengano meno i capisaldi della democrazia, che sono il rispetto anzitutto, delle regole ma prima ancora delle persone. Ecco, a Maurizio Fugatti, in particolare come persona e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà ed il nostro appoggio”.

Pure il sindaco di Trento Franco Ianeselli solidarizza con Fugatti: “Esistono tanti modi per esprimere il proprio dissenso: l’intimidazione e l’invito alla violenza non sono tra quelli ammissibili. Oltretutto la stella a cinque punte e le scritte minacciose che prendono di mira il presidente Fugatti ci riportano indietro a un tempo e a un clima politico che nessuno di noi vuole rivivere. Spero che si tratti dell’azione di un balordo inconsapevole del significato di quel simbolo, perché altrimenti si tratta di un segnale davvero inquietante. Al presidente della Provincia esprimo solidarietà e vicinanza, anche a nome della Giunta comunale”.