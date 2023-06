Minacce a Fugatti, Matteo Salvini: "Scritte vili, vergognose e criminali". Giorgetti: "Spero di essere presto in Trentino"

L'intervento di Salvini sui social, anche il ministero dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, esprime solidarietà al governatore: "Spero di poter andare presto in Trentino a sostenerlo per la sua prossima campagna elettorale"

Matteo Salvini e Fugatti - Foto del tweet del leader della Lega

TRENTO. “Scritte vili, vergognose e criminali”. Dopo le ultime minacce che sono arrivate nelle scorse ore al Presidente della Provincia di Trento è intervenuto anche il leader della Lega e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini.

Attraverso un tweet il ministro ha pubblicato la foto delle scritte che sono apparse nelle scorse ore sulle strisce pedonali a Povo e che rappresentano l'ennesima minaccia al governatore.

“Solidarietà al presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti” scrive ancora Matteo Salvini.

Scritte vili, vergognose e criminali.

Solidarietà al presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, vittima dell’odio violento del comitato del No, che ci spinge con ancora più forza e convinzione sulla strada - costruttiva e pacifica - dei SÌ. pic.twitter.com/4MR4WCZQ7K

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 28, 2023

Per il leader della Lega, Fugatti è “vittima dell’odio violento del comitato del No, che ci spinge con ancora più forza e convinzione sulla strada - costruttiva e pacifica - dei SÌ”.

Solidarietà che è stata espressa anche dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. “Sono accanto a lui – ha scritto in una nota - e spero di poter andare presto in Trentino a sostenerlo per la sua prossima campagna elettorale".