“In montagna non solo glamour e grandi eventi”, la proposta di Guarda: “Cooperative composte solo dai membri della comunità in cui si opera per combattere spopolamento”

Impresa e giustizia sociale, il ddl di Guarda contro lo spopolamento della montagna: “La mia proposta per sostenere l’iniziativa economica e sociale dei cittadini attraverso le cooperative di comunità”