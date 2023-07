La crisi climatica? Il ministro è confuso (VIDEO), sa che qualcosa c'è ma "non so quanto sia dovuto al fattore umano oppure al ciclo terrestre"

TRENTO. "Non so quanto sia dovuto all’uomo quanto sia dovuto al cambiamento climatico terrestre perché leggevo ieri sera, il cambiamento climatico è iniziato alla metà del secolo scorso". Il ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin si dimostra confuso durante un'intervista a Start, programma in onda su SkyTg24. "Chiaro che il secolo scorso ha una caratteristica, quella di essere chiamato il secolo breve, il secolo che ha scaricato di più come emissione. E' quello? Non è quello? Io non lo so, per so che c’è".

L'Italia è spezzata in due tra tempeste a Nord e incendi al Sud. Danni enormi e la Lombardia devastata, pioggia, vento e grandine anche in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'aeroporto di Palermo è stato chiuso al traffico per le fiamme. E purtroppo si contano anche i morti come la 16enne travolta da un tronco mentre dormiva in tenda nel campo scout e alcune persone a causa dei roghi.

Gli eventi estremi non sono più eccezionali. Si passa da lunghi periodi siccitosi a pioggia che scarica grandi quantità d'acqua in poco tempo. Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti. "Per il ruolo che ricopro leggo tutto i pro e tutti i contro", spiega il ministro. "Lascio a scienziati, meteorologi, e agli esperti le valutazioni sulle motivazioni. Il governo non deve alimentare il dibattito ma deve occuparsi del fatto che comunque abbiamo una situazione che piove la stessa quantità di acqua in meno giorni, perturbazioni più violente, temperature più alte. Noi dobbiamo migliorare le condizioni di normalità".

Un lungo intervento tra opere e investimenti, interventi e necessità del Paese per poi passare ai dubbi all'interno di parte della maggioranza sulla gravità e sul ricondurre questi eventi alla crisi climatica. "C'è un cambiamento del sistema. Dovuto a un fattore dell'uomo o ciclico". La conduttrice chiede un parere personale. Ma Pichetto Fratin sa che c'è ma non lo sa con il rischio che se si apre alle tesi negazioniste gli investimenti vadano nelle direzioni sbagliate e non ci sia una visione di lungo periodo per adattarsi a un mondo che cambia.