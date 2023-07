Crisi climatica, Schlein: ''Cosa sta facendo il governo?''. Ambrosi: ''Si comporta da sciacalla. Il Pd ha governato per 10 anni: si chieda dove hanno portato il Paese loro''

La segretaria del Partito democratico è intervenuta dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il nord e il caldo il centro-sud per chiedere ''politiche di mitigazione mettendo in condizione i territori di prevenire l’impatto di queste tematiche''. Replica la parlamentare trentina di Fratelli d'Italia: '''Che tristezza vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo, anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede"

ROMA. Che una parte della destra abbia un problema a comprendere il cambiamento climatico lo si palesa quasi quotidianamente su certa stampa, da Libero a La Verità dove spesso si parla o si è parlato di ''gretini'' (riferendosi ai giovani che seguono l'esempio di Greta Thunberg) si ridicolizzano scienziati e studiosi che parlano di crisi del clima e si semplifica con concetti quali ''d'estate ha sempre fatto caldo'', ''gli acquazzoni ci sono sempre stati''. A sinistra, va detto, non va meglio tra quelli che dicono ''no'' ai termovalorizzatori e ai gassificatori e quindi tengono in stallo il sistema sul tema dei rifiuti a quelli che dicono ''no'' all'alta velocità per le merci (che quindi rallentano la transizione da gomma a rotaia) e magari a chiacchiere si dicono sensibili al tema ma se c'è da mettere in campo azioni concrete fanno prevalere il ''no'' ideologico.

Oggi all'indomani del disastro delle ultime ore con il Nord Italia sferzato dal maltempo, Milano sottosopra e grandine mai così grande registrata in Friuli Venezia Giulia, con il Sud che va a fuoco travolto da un caldo anomalo La Verità titolava: ''Contesta i dogmi sul clima: censurato il Nobel in carica'' e ancora: "Il green è la nuova pandemia". Matteo Salvini si è sempre dimostrato scettico rispetto ai cambiamenti climatici e in rete si conserva memoria di innumerevoli dichiarazioni di stampo paranegazionista. Oggi Elly Schlein è intervenuta per dire che ''abbiamo visto queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo tutto il territorio nazionale da Sud a Nord: incendi, nubifragi, grandinate. Abbiamo molta urgenza di affrontare l’emergenza climatica. Non si più aspettare. Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere questa drammatica situazione”.

Ed ha aggiunto: ''Non capiamo cosa sta aspettando il governo che su questo non ha fatto nulla se non chiedere di evitare allarmismi mentre ci sono lavoratrici e lavoratori che muoiono di caldo. Abbiamo chiesto di intervenire con una cassa integrazione che scatta a una certa soglia di temperature. Vorremmo che si affrontasse con delle misure di mitigazione mettendo in condizione i territori di prevenire l’impatto di queste tematiche, rendendo più resilienti infrastruttura, società ed economia. I costi della non transizione sono più alti di quelli che servono per farla''.

Contro queste ultime dichiarazioni si è scagliata la parlamentare di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi che ha definito ''sciacalla'' la segretaria dei Dem: ''Oggi, in una giornata in cui ci sono purtroppo vari morti e tanti feriti per il maltempo, tra cui una ragazza di 16 uccisa da un tronco mentre era nella sua tenda con gli scout, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che delle vergognose dichiarazioni di Elly Schlein che come sempre se la prende a prescindere col governo, in questo caso affermando che secondo lei 'non farebbe nulla per il clima'. A questo punto, alla signora Schlein qualcosa va detto: va detto che il suo Pd ha governato l’Italia non da pochi mesi come noi, ma negli ultimi dieci anni, e che se molte delle cose che potevano nel tempo essere fatte non sono state fatte dovrebbe sapere a chi chiedere: al suo stesso partito. E anche a sé stessa, da assessore e vice-presidente in un’Emilia-Romagna che sulla messa in sicurezza del proprio territorio ha purtroppo evidentemente fatto assai poco''.

''Che tristezza - conclude Ambrosi - vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo, anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede, soprattutto in momenti che dovrebbero essere di condivisa unità e comune mobilitazione".