Lo sport come strumento di coesione sociale e benessere della persona, l'ex ct dell'Italvolley Berruto in Trentino per la campagna elettorale del Partito Democratico

Un confronto sul valore dello sport. Presente anche Alessandra Campedelli, già allenatrice della nazionale italiana sorde e della nazionale femminile dell’Iran Un evento organizzato dal Partito Democratico in campagna elettorale in vista delle provinciali di domenica 22 ottobre