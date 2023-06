Provinciali, domani l'incontro del centrodestra guidato da Fratelli d'Italia. Urzì: ''Sarà una merenda tra amici" e sul candidato presidente: "A breve la scelta"

TRENTO. “La scelta avverrà il prima possibile. Ma nell'incontro che avremo domani si parlerà di aspetti programmatici e di coordinamento. E basta”. Lo dice a il Dolomiti il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, a poche ore dell'incontro tanto atteso del centrodestra al completo che si terrà domani pomeriggio.

Un appuntamento nato per cercare di ricucire il centrodestra ma la soluzione, almeno per quanto riguarderà il candidato o la candidata presidente dovrà attendere.

Onorevole Urzì, oggi agli Stati Generali della Sanità promossi dal consigliere Claudio Cia assieme alle consigliere, Katia Rossato e Bruna Dalpalù, i vertici del partito sono stati assenti. Visto il botta e risposta passato è un'assenza a cui dare un significato?

No, stamattina io ero alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Bolzano. Essendo coordinatore regionale mi distribuisco nei vari incontri. Ma ho visto che l'appuntamento è andato molto bene, la partecipazione non è mancata e si è parlato di temi. Un'organizzazione ineccepibile. Poi era presente anche il collega sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato. Noi siamo un partito impegnato ogni giorno su più fronti.

Domani avrete il tanto atteso incontro di coalizione. Il centrodestra tutto unito era da un po' che non si vedeva.

Sarà una merenda. Io l'ho chiamata così perché sarà un incontro a porte chiuse tra amici . Tra simpatia, cordialità e discussione. Parleremo delle linee programmatiche, delle volontà strategiche del futuro e cercheremo anche di immaginare un buon metodo di coordinamento.

Sul tavolo ci saranno inevitabilmente anche le due candidature alla presidenza della Provincia, non crede?

Assolutamente no. Non sarà un elemento di discussione nell'incontro di domani. Ci concentreremo sulle sfide strategiche dei prossimi cinque anni. Abbiamo deciso di evitare di trasferire la discussione su un piano diverso. Avvieremo un percorso programmatico tutti assieme.

Parleremo di come far fronte a questo sgangherato centrosinistra che propone il 'desertificatore' di Rovereto Valduga. Ma soprattutto lo faremo con la consapevolezza enorme della responsabilità di governare il Trentino in continuo dialogo con il Governo nazionale. Sarebbe da suicido pensare di affidarsi alla sinistra oggi che abbiamo una continuità di governo per i prossimi anni. Si rischierebbe di ridurre il Trentino all'angolo, in una marginalità politica che non merita.

Ma il candidato del centrodestra sarà scelto dal tavolo locale o nazionale?

Tutte e due. Quando il nazionale commenta sulla necessità di un tavolo locale già interferisce sulla scelta. E' normale che il nazionale se ne occupi. E' poi normale che il candidato locale rivendichi un certo titolo.

E quando sceglierete?

Il prima possibile. Quando verrà deciso poi si mancia compatti come un sol uomo, se si può dire. Si viaggerà assieme fino alla vittoria.