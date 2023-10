Provinciali, Fratelli d'Italia esasperata da Spinelli: "Ma dove era negli ultimi 5 anni e cosa ha fatto?", Urzì: "Vuole un referendum tra Giunta Fugatti e noi? Va bene"

Proseguono i litigi e le tensioni nel centrodestra, duro affondo di Urzì sull'assessore Spinelli bocciato nel suo operato di 5 anni: "Eredità debolissima, in tanti ci chiedono novità. I suoi toni volgari da maestrino ma è un raccomandato e non eletto con scarsa cultura di coalizione che scopre la campagna elettorale"

TRENTO. E referendum sia. Fratelli d'Italia accetta la sfida lancia messa sul tavolo dal capolista della lista Fugatti. Un affondo duro di Alessandro Urzì con orizzonte domenica 22 ottobre che boccia l'assessore tecnico allo sviluppo economico per un'eredità debolissima lasciata dal suo assessorato in 5 anni, bollato come un raccomandato e non eletto. Il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni rispedisce al mittente la "reiterazione di provocazioni" e le "balbettate invettive con cui continua strabicamente a seminare zizzania".

"L'assessore Spinelli evoca il referendum tra la Giunta Fugatti e Fratelli d'Italia? Sfida accettata, ora decidano i trentini". A dirlo Urzì. "Ma dove era negli ultimi 5 anni? A giudicare dalla lista di questioni irrisolte dal suo assessorato che ci sono state poste e che hanno trovato spazio nel nostro programma, la domanda appare ragionevole".

Mesi di contrapposizioni per la candidatura a presidente tra Gerosa e Fugatti, poi l'accordo sulle cariche. Ma resta alta la tensione in casa centrodestra con scontri quotidiani da soap opera. "Dove era Spinelli anche nell’evitare, dal posto che aveva in Giunta, che accadesse la tragedia di Andrea Papi? Facile parlare adesso. Di certo c’è da chiedersi che ruolo dovrà avere nei prossimi 5 anni il signor Spinelli e quale sia l’eredità lasciata. Debolissima. Molti ci chiedono aria nuova. Ma saranno gli elettori a decidere. Al contrario suo non siamo abituati a salire in cattedra con la bacchetta, a dare i voti e a menare senza dignità le dita degli alleati. L’approccio disinvolto e costantemente polemico verso Fratelli d’Italia lo rende oggi un elemento di divisione che sta frenando le potenzialità di una coalizione apparentemente invincibile".

Dopo la durissima replica di Walter Ferrazza (presidente del Parco naturale Adamello Brenta e candidato in Fratelli d'Italia) all'assessore Spinelli in materia grandi carnivori (Qui articolo), ora è Urzi a intervenire in maniera decisa sul capolista della lista Fugatti presidente. "Per chi lavora Spinelli? Viene da chiedersi", prosegue Urzì. "Intanto non poteva fare regalo migliore alla sinistra e agli avversari della coalizione, con le sue ultime balbettate invettive con cui continua strabicamente a seminare zizzania nei confronti di Fratelli d’Italia, invece di individuare nella sinistra e nel sindaco Valduga l’avversario. Un forte nervosismo legato al fatto di sottoporsi per la prima volta al giudizio degli elettori, dopo essere stato per 5 anni assessore tecnico comandato dall’esterno. Insomma: un raccomandato e non eletto. I suoi toni volgari (solitari nella coalizione, a dire il vero, al di là di un isolato caso in un’altra lista) sono frutto, evidentemente, della sua scarsa cultura di coalizione che prevede non soldatini ai suoi ordini (ma chi è per darne?) ma forze politiche che rivendicano posizioni e animano il dibattito. E che si fanno pesare con il consenso, non sono cooptati come è stato lui.

Un intervento moto duro del commissario provinciale di Fratelli d'Italia. "L’adeguatezza di personalità così rissose all’interno di una coalizione ovviamente è un tema che si pone soprattutto per gli assetti della futura Giunta provinciale, che dovrà lavorare con concretezza e pragmatismo e non ingaggiare polemiche sterili. L’assessore Spinelli sembra però, a questo punto, per la sua reiterazione di provocazioni, voler adombrare l’idea di un referendum interno alla maggioranza fra gli assessori uscenti, a cui sembra sempre volere dare voce senza averne titolo, e Fratelli d’Italia che, nella vecchia Giunta, non era presente e che intende proprio per questo lasciare una forte impronta nella nuova. Tutta questa presenza polemica dell'assessore verso il piglio deciso delle donne e degli uomini di Fratelli d’Italia fa intendere una sorta di complesso del maestrino dal giudizio facile".

E quindi per il partito di Giorgia Meloni, via libera al referendum messo sul piatto dall'assessore Spinelli. "Saranno i trentini a decidere se (ovviamente all’interno della coalizione del centrodestra che per noi rimane un riferimento imprescindibile) sarà Fratelli d’Italia a fare da perno con la sua carica di innovazione e visione politica pragmatica come quella indicata dalla premier Giorgia Meloni o sarà il modello Spinelli (e quindi egli fa intendere dell’intera vecchia Giunta uscente) a essere trainante. Che referendum sia, candidato Spinelli. Crediamo che gli ultimi cinque anni abbiano, in ogni caso, eccessivamente affaticato l’assessore Spinelli, togliendogli lucidità di analisi. Ecco, nei prossimi 5 anni avremo bisogno di freschezza e lucidità. Conosciamo bene il Trentino e sappiamo che i trentini ci chiedono questo. E non saranno di certo le gelosie dell’assessore tecnico che pensa di raccogliere voti insultando gli alleati a toglierci la responsabilità di dare loro voce", conclude Urzì.