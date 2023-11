Roberto Paccher (Lega) eletto presidente del Consiglio regionale. Le opposizioni abbandonano l'Aula, Fratelli d'Italia (tolta Gerosa, Galateo e Scarafoni) votano il candidato di Fugatti

E' Roberto Paccher il presidente del Consiglio regionale. Una seduta non semplice per la maggioranza che ha comunque portato a casa l'elezione del leghista

TRENTO. Il leghista Roberto Paccher è stato eletto presidente del Consiglio regionale. La nomina è arrivata alla terza votazione, da quando è stata sufficiente la maggioranza relativa.

Le opposizioni trentine hanno abbandonato l'Aula, anche Francesca Gerosa è uscita dall'emiciclo (con anche Galateo e Scarafoni) mentre il resto della componente trentina di Fratelli d'Italia è rimasta seduta tra i banchi del Consiglio regionale (mentre sono usciti i due consiglieri altoatesini di Fratelli d'Italia).

In Trentino c'è la crisi della Giunta Fugatti con la tensione Lega-Fratelli d'Italia ma anche in Alto Adige il governatore Arno Kompatscher non ha sciolto le riserve sulla squadra di governo.

A inizio seduta Gerosa aveva chiesto di rimandare l'elezione del presidente del Consiglio regionale a data da destinarsi in attesa che si risolvessero le questioni interne ai territori. E' stata appoggiata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, anche dai quattro trentini Daldoss, Cia, Biada e Girardi, in questo caso con particolare riferimento alla situazione trentina.

Una proposta che ha trovato la convergenza delle minoranze trentine e altoatesine, ma che è stata bloccata dall'asse Lega-Svp. Si è andati così al voto con l'uscita di scena delle opposizioni trentine con il Partito Democratico dell'Alto Adige e di Gerosa assieme a Galateo e Scarafoni ma non degli altri esponenti trentini del partito di Giorgia Meloni a garantire il numero minimo di rappresentanti in Consiglio regionale. Sembra esserci così un dato politico sulla divisione in casa FdI.

A vuoto i primi due scrutini, con voto qualificato dei due terzi dell'Aula, l'asticella si è abbassata alla maggioranza relativa. Eletto Paccher, già presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura, con 30 preferenze, seguito da Lucia Coppola (4 voti). Sono state 9 le schede bianche e 5 quelle nulle.