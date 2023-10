Salvini (per qualche like) ricorda quanto è bello andare al supermercato di domenica, Fugatti (per qualche voto) voleva chiuderli (anche questa volta senza esserne capace)

Quando si ha a che fare col populismo più spinto il cortocircuito è quotidiano: il capo della Lega per inserirsi nel dibattito sull'argomento ''Trending Topic'' del momento sfoggia il post dove esalta le ''domeniche belle all'Esselunga'' (quasi fosse tradizione familiare) mentre in Trentino è stata una delle tante sconfitte della giunta Fugatti che per qualche mese ha provato a chiuderli i supermercati la domenica ovviamente ricevendo la classica bocciatura

TRENTO. E pensare che quella di chiudere i supermercati la domenica era una delle battaglie della Lega, almeno in Trentino. Una di quelle battaglie che, come su quasi ogni ambito in questi 5 anni di giunta Fugatti, si è fermata agli slogan e soprattutto all'incapacità di legiferare. Si ricorderà nel 2020 il tentativo di Failoni e Fugatti di normare la questione chiudendo i supermercati la domenica andando palesemente contro le norme costituzionali e che regolano il libero mercato sia sul piano nazionale che europeo.

Come il Dolomiti avevamo spiegato in lungo e in largo che la mossa del governo provinciale era roba buona a raccattare qualche voto e a imbonire i creduloni e lo stesso presidente della Provincia aveva dovuto ammettere che ''Sappiamo che si tratta di un Ddl borderline non siamo una giunta che non conosce le prerogative dello Stato. Noi con il nostro comportamento vogliamo porre un tema, un tema politico consci che potrà essere impugnato ma il ricorso alla Corte non darà il proprio esito nel giro di qualche settimana''. Il risultato è stato il solito: una sonora bocciatura, legge rimessa nel cassetto e per 3 anni nessuno ha più nemmeno azzardato il tema (guarda caso se ne è tornati a parlare in queste settimane a un mese dal voto). Un risultato cui la giunta Fugatti ha abituato i trentini in ogni ambito (si pensi alla vicenda grandi carnivori quante bocciature hanno ottenuto ma anche sulla questione Music Arena con le molteplici vittorie del dirigente allontanato perché troppo zelante per non parlare delle leggi ''discriminatorie e razziste'' in ambito abitativo e sulle case Itea).

Ebbene sarà venuto un colpo al cuore di tutti i leghisti nostrani nel vedere il loro Capitano andare al supermercato di domenica con tanto di post che recita ''le domeniche belle all'Esselunga''. Cosa non si fa per un pugno di like e per inserirsi nel dibattito ''Trending Topic'' del momento. Il riferimento, ovviamente, va allo spot della Esselunga che tante polemiche ha generato. Il ministro delle infrastrutture ha deciso di uscire con questo post, onestamente imbarazzante per una delle più alte cariche dello Stato che, tra l'altro rappresenta una pubblicità indiretta notevolissima per il supermercato (male o bene l'importante è che se ne parli). Insomma molto discutibile la forma ma per i Fugatti e i Failoni di casa nostra anche molto discutibile la sostanza.

Ma il populismo è così: un giorno dà e l'altro giorno toglie sugli stessi argomenti. L'importante è far parlare di sé seguire la corrente del momento ed essere pronti a cambiare direzione con il cambio del vento. E così una pesca da frutto può diventare un simbolo da cercare ed acquistare al supermercato anche e soprattutto di domenica: perché ''le domeniche quelle belle'' sono quelle che si va al supermercato a fare la spesa, con buona pace dei populisti di casa nostra, l'ha detto il Capitano.