Itea, entro qualche giorno il nuovo presidente. Fugatti vuole il "super" manager Anzelini alla guida. Alla vicepresidenza, con pieni poteri, potrebbe tornare Ghirardini

TRENTO. Qualche giorno e, finalmente, anche Itea avrà il suo nuovo Consiglio d'Amministrazione, che provvederà (altrettanto finalmente, viste le tante e impellenti questioni in ballo) ad eleggere il presidente dell'Istituto Trentino Edilizia Abitativa.

Come spiegato da il Dolomiti non è più una novità che, a meno d'improbabili colpi di scena dell'ultima ora, il Governatore Maurizio Fugatti abbia indicato la figura di Sergio Anzelini come presidente. L'ex numero uno di Trentino Sviluppo è stato recentemente nominato amministratore unico (fatto più unico che raro) di Patrimonio del Trentino (QUI ARTICOLO), sfruttando la sospensione, causa incostituzionalità, della norma della Legge Severino che regola l'inconferibilità dell'incarico in determinate situazioni (QUI ARTICOLO).

Con il conferimento dell'incarico al vertice di Itea, Anzelini diventerebbe un "super manager" a livello provinciale e l'intenzione del Governatore trentino, trattandosi di Itea un società soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Provincia (che è socio unico), vale ben più di un'indicazione. Insomma, quasi una nomina.

Per l'ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno (giovedì o venerdì, al massimo) e i "rumors" di palazzo raccontano che, nella sede di via Romano Guardini, potrebbe tornare un volto assai noto quando si parla di Itea, quello di Salvatore Ghirardini, per 6 anni al vertice della società, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vicepresidente con (quasi) pieni poteri.

E questa sì sarebbe una grossa novità. Ex vicesindaco e assessore a Cles dal 2000 al 2009 a fianco di Giorgio Osele, in Itea ha già ricoperto tutti i ruoli possibili: consigliere dal 2011 al 2013, vice presidente dal 2013 al 2015 e presidente dal 2015 al 2021, quando fu avvicendato con Francesca Gerosa, oggi vice presidente e assessora della Giunta Provinciale, alla scadenza del secondo mandato triennale.

Se la "voce" proveniente dal palazzo fosse confermata, Ghirardini si confermerebbe come un manager "trasversale", apprezzato sia dal centro sinistra (l'allora presidente Ugo Rossi lo volle alla presidenza, nonostante la contrarietà del Pd, per due volte) che dal centro destra, pronto ad investirlo nuovamente di un ruolo importante all'interno di una della società partecipate più importanti della Provincia.