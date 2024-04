Via libera all'ultima gara per il villaggio olimpico di Predazzo, pubblicato il bando per il padiglione "Musto". Una partita complessiva da oltre 50 milioni

Avviata l’ultima procedura di appalto per i cinque lotti della riqualificazione che vale complessivamente 50,3 milioni. La realizzazione del padiglione "Musto" va a completare la serie di interventi per il Villaggio olimpico e paralimpico alla scuola alpina della guardia di finanza di Predazzo

TRENTO. E' stata avviata l'ultima procedura di appalto per i cinque lotti per il villaggio olimpico di Predazzo. Una partita complessiva da 50,3 milioni. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato il bando di gara, con importo a base d’asta di 7.224.804,82 euro, per i lavori del padiglione "Musto".

E' il quinto dei lotti che compongono la realizzazione del Villaggio olimpico e paralimpico alla scuola alpina della guardia di finanza di Predazzo. Dopo l’aggiudicazione la settimana scorsa del padiglione "Macchi" e l’affidamento del padiglione "Latemar" (aggiudicazione all’impresa costruzioni Tollot srl, 5.371.703,92 euro l’importo a base d’asta) arriva ora l’ultima delle pubblicazioni di gara per la struttura di accoglienza riservata agli atleti e alle atlete dei Giochi invernali 2026 in Trentino.

"Un ulteriore passo positivo per la fase realizzativa del Villaggio olimpico e paralimpico, che fa parte degli investimenti concordati con lo Stato, la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Coni per prepararci al meglio come territorio in vista del grande evento a cinque cerchi", spiega Maurizio Fugatti, presidente della Provincia. "Va inoltre sottolineato, riguardo agli appalti delle opere olimpiche, il buon riscontro registrato finora da parte le imprese, che sono fondamentali per dare attuazione agli interventi".

L’intervento per il padiglione “Musto” (unità funzionale 5 del Villaggio olimpico e paralimpico) ha un costo complessivo di 9,65 milioni di euro, che corrispondono al costo dei lavori più le somme a disposizione per imprevisti e altre voci. E' tra i cinque interventi previsti per la riqualificazione della scuola alpina della guardia di finanza, che prevede costi complessivi pari 50,3 milioni di euro. Oltre ai padiglioni “Latemar” (unità funzionale 2) e "Macchi" (lotto 3), completano le strutture il "Nuovo padiglione” (lotto 1) e il padiglione “Nicolaucich” (lotto 4).

La competenza sull'esecuzione delle opere è l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Servizio opere civili della Provincia di Trento, delegata dalla guardia di finanza e dall’Agenzia del demanio in base ad un accordo firmato anche da Fondazione Milano Cortina 2026 e Coni.

"Il Trentino sta facendo il massimo sia dal punto di vista della riqualificazione degli impianti che dell’allestimento degli spazi di ospitalità per atleti e staff", le parole della vice presidente e assessora allo sport Francesca Gerosa. "Questi interventi funzionali all’evento olimpico saranno poi utili alla Scuola alpina della Guardia di finanza per lo sviluppo delle importanti attività che caratterizzano il presidio, confermando quindi l’eredità positiva post olimpica e paralimpica dei Giochi 2026 in Trentino”.

Descrizione dell’opera (adeguamento del padiglione “Musto”)

L’intervento prevede l’adeguamento sismico della struttura principalmente per via della riduzione nel numero dei piani sopra terra, la rimodulazione degli spazi interni al fine di ottimizzare gli spazi dedicati alla palestra e all’auditorium, la realizzazione di 7 nuovi alloggi, oltre alla realizzazione di un nuovo spazio dedicato al futuro simulatore dell’elicottero.

Importo lavori: prezzo dei lavori a base di appalto 7.224.804,82 euro di cui 366.239,81 euro per la sicurezza

Tempo di esecuzione dei lavori: 450 giorni naturali e consecutivi.

Scadenza termine presentazione offerte: 7 maggio 2024

Prima seduta di gara: 8 maggio 2024

Rup: ing. Marco Gelmini