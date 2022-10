Scuole superiori in 4 anni, il Trentino guarda al modello europeo. Bisesti: ''A vantaggio di un’entrata anticipata nel mondo del lavoro o nel circuito universitario''

Con l'ok da parte del Ministero dell'Istruzione in Trentino prenderanno il via 5 percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024

TRENTO. Scuole superiori in 4 anni. Un ulteriore passo per far avvicinare ulteriormente la scuola trentina al modello europeo. “Occasione importante per tantissimi ragazzi” ha affermato l'assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, annunciando la novità che permetterà a partire dal prossimo anno scolastico e quindi da settembre 2023, per ragazzi e genitori di scegliere percorsi scolastici davvero nuovi. Non solo della durata di 4 anni anziché 5, ma anche con metodi di studio innovativi con una didattica orientata al mondo futuro.

“Ricordo ancora la sensazione che provai appena arrivato a Bruxelles. Tra gli italiani – racconta Bisesti - ero uno dei più giovani, ma rispetto agli amici degli altri paesi no poiché in molti paesi il percorso scolastico termina prima. Sono molti infatti i paesi in Europa, come Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e altri, in cui ci si diploma a 18 anni invece che a 19, a vantaggio di un’entrata anticipata nel mondo del lavoro o nel circuito universitario”.

Ecco allora che con l'ok da parte del Ministero dell'Istruzione in Trentino prenderanno il via 5 percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Proposte che si aggiungeranno ad una sesta, già partita quest’anno, all’Istituto Tecnico Tecnologico “F. Fontana” di Rovereto.

Gli istituti coinvolti nella sperimentazione saranno: l’Istituto Tecnico Tecnologico “Marconi” di Rovereto, l’Istituto Tecnico “Ivo de Carneri” di Civezzano, il Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” di Trento e Rovereto, il Centro di Istruzione e Formazione “Fondazione Edmund Mach” Istituto Agrario di San Michele all’Adige, l’Istituto Tecnico Economico”A. Tambosi” di Trento.