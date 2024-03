C'è la maturità ma per gli studenti è tempo di test e pre-iscrizioni per l'università, i presidi: "Bisognerebbe spostare i Tolc più avanti"

TRENTO. "Ci sarebbe la necessità di spostare i test più avanti e di inserire più opportunità per gli studenti per sostenere gli esami selettivi per l'università". Queste le parole a il Dolomiti di Maura Zini. La dirigente scolastica alla guida dell'associazione nazionale presidi del Trentino si riferisce ai Tolc. Anche quest'anno sono tantissimi i ragazzi di quinta superiore, che preparano i test d'ingresso per proseguire poi il percorso in qualche Ateneo. "Dobbiamo aprire un confronto con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dei ragazzi".

Questi test cadono nel periodo centrale dell'ultimo anno di un percorso che porta all'esame di Stato. Una situazione che rischia di ripercuotersi sull'attenzione in classe. La concentrazione e l'impegno, infatti, dello studente si spostano inevitabilmente sulla preparazione del Tolc.

"E' necessario trovare una strategia per conciliare i diversi momenti scolastici - aggiunge Zini - per il benessere degli studenti, per metterli nelle condizioni di affrontare con serenità e in modo sostenibile le varie tappe del percorso formativo". Fino a qualche anno fa i test selettivi erano in agenda per settembre, poi sono stati anticipati a luglio. Tempi considerati però poco coerenti con l'inizio dell'anno accademico o con la possibilità di preparare gli esami subito dopo aver affrontato la maturità. Il risultato è che oggi vengono organizzati nel pieno del secondo quadrimestre.

Un sistema che oggi è visto più come ingiusto e demotivante. Quali possono essere le soluzioni? Ritornare a sostenere i Tolc dopo la maturità? Bloccare quegli studenti il cui andamento non è particolarmente brillante? C'è anche la possibilità di creare qualche problema nel caso di un ragazzo che supera l'esame per l'università ma che rischia magari di non passare l'esame di Stato. E ci possono essere strascichi in tribunale con le famiglie che non accettano una bocciatura. L'anno scorso sono stati segnalati casi in aumento in questo senso.

"Si potrebbero prevedere più opportunità per accompagnare uno studente e la famiglia, ma anche per permettere al ragazzo di potersi esprimere al massimo delle possibilità in ogni contesto. L'introduzione della figura del docente tutor avvenuta quest' anno va nella direzione di offrire un supporto su misura per aiutare ogni studente a programmare e raggiungere i propri obiettivi educativi e professionali. E' importante riuscire a intervenire con un supporto personalizzato in tutte le situazioni per garantire il successivo formativo per tutti gli studenti".

Una scuola o un insegnante non può naturalmente fermare la volontà di misurarsi nei Tolc, un banco di prova importante che significa spesso energie e concentrazione spese altrove. "E' fondamentale il dialogo con le famiglie ma è strategico anche un confronto con le università per capire come poter intervenire a vantaggio degli studenti", conclude Zini.