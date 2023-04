PODCAST. La carne coltivata sarà il futuro? Ma di cosa si tratta? E' sicura? Il Cibio: ''Può essere la risposta alle sfide globali, però i costi sono ancora elevati''

TRENTO. Il Cibio è il dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento. Al suo interno, accademici e studenti provenienti da tutto il mondo fanno ricerca in oltre quaranta filoni diversi. Tra questi, oltre alla biologia molecolare più classica e allo studio dei tumori, ce n’è uno che ultimamente fa molto discutere, incuriosendo e spaventando allo stesso tempo il pubblico. È ciò che, erroneamente, viene definita “carne sintetica”.

Da ormai tre anni, Stefano Biressi e Luciano Conti - esperti di biologia rigenerativa - si occupano per conto dell’ateneo trentino di carne colturale, quella cioè ‘coltivata’ in laboratorio, supportano con il loro lavoro la start-up Bruno Cell, la quale si pone come obiettivo quello di rendere economicamente sostenibile la produzione di carne in laboratorio.

L’obiettivo del filone di ricerca portato avanti dai due scienziati è triplice. Biressi e Conti puntano principalmente a selezionare le cellule più adeguate a proliferare e restituire la biomassa adeguata per la produzione. Il secondo obiettivo è invece quello di identificare le condizioni migliori per favorire lo sviluppo di un tessuto complesso come quello della carne. Infine, al centro dell’indagine del Cibio c’è la sostenibilità economica. Da un lato, ci sono costi di produzione ancora molto alti. Dall’altro, non è ancora stata raggiunta la completa sovrapponibilità con la carne tradizionale.

Il tema è caldo. Le reazioni da parte di certa politica e delle associazioni di categoria non si sono fatte attendere. Addirittura, Coldiretti è arrivata a definire la carne coltivata come un “cibo frankenstein” lanciando una propria petizione sul tema. Come sempre, possiamo scegliere se affrontare le innovazioni tecnologiche come fossero solo una minaccia oppure come un’opportunità. Evidentemente, entrambi gli aspetti possono coesistere ed è grazie alla ricerca scientifica che si può raggiungere una maggiore consapevolezza sul tema.

Le implicazioni collegate alla produzione di carne colturale sono molteplici e hanno un impatto in tanti settori. Dallo sfamare la popolazione mondiale in crescita alla lotta al riscaldamento globale, dall'impiego di pesticidi e antibiotici al consumo di acqua, la carne sintetica sembra essere una delle soluzioni alle tante sfide che preoccupano la nostra società.

Nella puntata di questo TrenTopic, si affrontano i molti aspetti relativi alla coltivazione della carne. Di cosa si tratta? È sicura? È adatta a una dieta vegana? Come può aiutare a risolvere i problemi della nostra società? Guarda l’episodio di questa settimana, per capire meglio cos’è la carne colturale, come viene prodotta e quali sono le conseguenze legate al suo sviluppo.