Scoperto un nuovo fungo: il nome è Tyroliella. Le spore consegnate dai ricercatori a Kompatscher, sono 13 le nuove specie nelle aree alpine del Tirolo

BOLZANO. Si chiama Tyroliella ed è una nuova specie di fungo che è stata trovata nella zona alpina e sub alpina del Tirolo.

La scoperta è stata fatta da Ursula Peintner, docente di origine altoatesina che lavora all'Istituto di Microbiologia dell'Università di Innsbruck, che nelle scorse ore ha consegnato le spore del fungo, sotto forma di opere d'arte in vetro al presidente Arno Kompatscher.

Sono 13 in tutto le nuove specie di fungo che sono state scoperte nel corso della ricerca. Ursula Peintner è stata accompagnata a palazzo Widmann assieme a Maraike Probst e Anusha Telagathoti.





Il lavoro dei ricercatori è stato riportato nella prestigiosa rivista scientifica Studies in Mycology. "Chiamiamo questa specie di fungo – spiegano i ricercatori - che abbiamo trovato nella regione alpina, Tyroliella e la dedichiamo al Tirolo in senso lato, includendo l'Alto Adige".

Il presidente Kompatscher ha espresso la sua gratitudine per il dono, sottolineando la proficua interazione tra scienza e cultura. Kompatscher, che è anche competente per l'università e la ricerca in seno alla Giunta provinciale, ha sottolineato l'importanza della ricerca per lo sviluppo della società e per la competitività di un territorio.