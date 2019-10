Il Trentino è attaccato all'Emilia Romagna che tocca anche l'Umbria: è la cartina-meme ''Borgonzoni'' dopo la gaffe a ''Un giorno da Pecora''

Due giorni fa la candidata della Lega alla regione ha sbagliato ad elencare con chi confina la sua regione inserendo un'improbabile Trentino Alto Adige e anche l'Umbria. La rete non perdona e allora ecco la nuova cartina del Nord Italia targato Borgonzoni

TRENTO. L'Emilia Romagna confina con il Trentino: lo ha detto la candidata alla regione Emilia Romagna della Lega Lucia Bergonzoni qualche giorno fa. L'incredibile gaffe è stata pronunciata durante la trasmissione di Radio Rai 1 ''Un Giorno da Pecora'' ed ha fatto il giro d'Italia in poche ore. Il video è diventato virale ed ora stanno uscendo anche i primi meme. Uno mostra la mappa dell'Italia con un collegamento diretto tra Emilia Romagna e Trentino. Una sorta di canale che ripercorre l'A22 e attraversa le ''terre straniere'' di Veneto e Lombardia.

La gaffe di Borgonzoni, già di per se grave, appare ancor più imbarazzante per chi, come lei, si propone alla guida della regione, storicamente amministrata dal centrosinistra. A sostenerla la Lega e una Lista Civica. La candidata è caduta sul semplice test di ‘territorialità’ di Un Giorno da Pecora.

Davanti ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari è partita dai confini più facili, Veneto, Lombardia, Toscana. Poi è passata alla Liguria, alle Marche ed è ''caduta'' sul Trentino. Il Trentino Alto Adige? “Forse siamo andati troppo su...”, ha ammesso ridendo Borgonzoni. Poi si è ricordata il Piemonte e all'aiutino: ne manca una sola, piccolina, ha risposto “L’Umbria”. Altro errore incredibile: ''Ah, giusto, è San Marino'', ha concluso la senatrice tra risate di divertimento e miste a imbarazzo.