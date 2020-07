Cercarsi calciatori trentini per il film su Roberto Baggio, "Divin Codino": bisogna avere tra i 20 e 30 anni e niente tatuaggi

Il mito di Roberto Baggio arriva al cinema con un film che da settembre verrà girato in Trentino. La settimana scorsa si sono svolti i casting generali, e ora sono aperti i più importanti: quelli per i calciatori che faranno da comparse. ​Ecco tutte le informazioni

TRENTO. Si cercano calciatori come comparse per il film sulla vita di Roberto Baggio. In Trentino infatti sono in corso i preparativi per l'inizio delle riprese per"Divin Codino", che avranno inizio a settembre 2020, nello specifico dall' 1 al 19.

La settimana scorsa si sono svolti i casting generali, in cui è stato scelto il giovane attore Andrea Arcangeli, volto già noto nel circuito Rai, come colui che vestirà i panni di Baggio. Sguardo magnetico, capelli selvaggi, Arcangeli potrebbe essere davvero, tra tutti, l’uomo giusto per ridare vita alla carriera del "divin".

Trovato il protagonista, ora sono aperti i secondi casting più importanti: quelli per i calciatori che faranno da comparse.

Per questo motivo, Fabula Pictures ha pubblicato un avviso con tutte le caratteristiche e informazioni a riguardo. Si cercano infatti calciatori con fisico atletico, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, residenti in Trentino.

Tra le caratteristiche richieste, le comparse non dovranno avere tatuaggi visibili o tagli di capelli troppo moderni.

Gli interessati dovranno inviare all'indirizzo email lucianiitalia@gmail.com (oppure info@rccasting.it) due foto, una del proprio primo piano e una a figura intera, un contatto telefonico, la mail, uno scanner della carta d'identità fronte retro, l'iban e il codice fiscale.