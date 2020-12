Coronavirus, ''Grazie per quello che state facendo'' ai sanitari del Santa Chiara arrivano le brioche donate da Sosi

All'ospedale Santa Chiara, decine di cornetti ancora caldi hanno accolto il personale sanitario in servizio: un segno di attenzione e di vicinanza importante nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale della copertura sanitaria universale. Dal panificio: "Grazie a loro possiamo continuare a vivere e lavorare nonostante il momento difficile”

TRENTO. Profumo di brioche all’ospedale Santa Chiara di Trento. In occasione della Giornata internazionale della copertura sanitaria universale, Sosi, lo storico panificio trentino, ha voluto omaggiare con un piccolo gesto tutti gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri dell’azienda ospedaliera provinciale. Nella mattinata di ieri, 12 dicembre, decine di cornetti ancora caldi sono stati distribuiti all'ingresso della struttura, accolti da un applauso di gratitudine da parte delle persone presenti.

“In questi mesi difficili il personale sanitario, ancora una volta, sta lavorando senza sosta per il bene di tutti noi - spiegano i gestori del panificio sulla pagina Facebook - grazie a loro possiamo continuare a vivere e lavorare, nonostante il momento difficile”.

Di buona mattina, una calda colazione è riuscita così a strappare un sorriso a tutto il personale in servizio, per ringraziarlo e sostenerlo in un periodo caratterizzato da continui sacrifici. Doppia consegna però anche nel pomeriggio, per assicurare un gesto dolce anche al nuovo personale di turno.

Tutto questo,, quella in cui si celebra la. Ilinfatti è il giorno in cui cade l’anniversario della prima risoluzione, da parte delle, che ha fatto dell’accessibilità universale e dell’assistenza sanitaria la sua mission principale.

Si calcola infatti, secondo i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità, che almeno metà della popolazione mondiale non abbia ancora una copertura completa per i servizi sanitari essenziali. Circa 100 milioni di persone sarebbero ridotte in condizioni di povertà estrema proprio a causa delle spese per l’assistenza sanitaria e oltre 930 milioni di persone spenderebbero almeno il 10% del budget familiare per sostenerne il costo.

Dal 2017, in questo giorno si pone così l’attenzione su uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: servizi sanitari essenziali e di qualità per tutti, senza ulteriori costi diretti, entro la fine del 2030. Un obiettivo arduo, ma che, mai come in questo anno, gli eventi ne hanno dimostrato l’urgenza. La pandemia ha infatti sottolineato le criticità, le lacune e le disuguaglianze che vertono nel sistema sanitario, non solo all’interno di uno stesso Paese, ma anche fra Paesi diversi. Il tema di questa edizione è stato così sintetizzato dallo slogan: "Health for all: Protect Everyone”, “Salute per tutti: proteggiamo tutti”. E in tutto il mondo decine le iniziative di sensibilizzazione.

A Trento, l’ospedale, a nome di tutta la sua squadra di lavoratori, ringrazia sui social: “Grazie per il dolce pensiero dedicato ai nostri operatori. Un segno di attenzione e vicinanza importante per chi da mesi è impegnato in questa interminabile emergenza”.