Coronavirus, nel mondo l'Italia è il primo Paese per crescita di accessi a Pornhub e il Trentino Alto Adige batte tutti

TRENTO. In Trentino Alto Adige il record assoluto di accessi su Pornhub. Lo ha rivelato Alessandro Cattelan nella sua trasmissione di Sky ''#EPCC'' che ha mostrato i dati del colosso del web. ''Gente che non sa stare con le mani in mano'', ha commentato ironicamente il presentatore riferendosi ai cittadini della nostra regione mostrando l'analisi dei dati promossa proprio da Pornhub il portale più frequentato al mondo con 115 milioni di contatti giornalieri.

Ma il dato va affinato ulteriormente. Già perché l'Italia è stato il Paese dove sono cresciuti di più gli accessi al sito, che condivide contenuti pornografici, di tutto il mondo (davanti a Belgio, Olanda, Repubblica Ceca). Nella sezione di analisi dati di Pornhub infatti si legge che ''Italy became the first country to enforce quarantines, so traffic there began to increase much sooner. On March 12th, the free Premium service was first offered to Italian visitors, which resulted in a single-day increase of 57% above normal traffic levels'' che tradotto vuole dire che l'Italia è stata il primo paese a introdurre la quarantena, quindi il traffico qui è cresciuto molto prima che in altri Paesi (il picco di traffico mondiale, infatti, si è avuto il 24 marzo).

In Italia, invece, il 12 marzo è stato offerto per la prima volta ai visitatori italiani il servizio gratuito Premium, che ha portato a un aumento in un solo giorno del 57% rispetto al normale traffico. Un mossa azzeccatissima del sito che ha visto, così, crescere esponenzialmente gli accessi degli italiani.

Al secondo posto, dopo il Trentino Alto Adige, c'è la Basilicata (il cui picco è stato raggiunto 13 marzo 152% in più), terzo Molise. All'ultimo posto l'Abruzzo e al penultimo la Sicilia. Qui il video di Cattelan completo.