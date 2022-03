C'è il concerto di Vasco Rossi e saltano le ferie per vigili del fuoco e Trentino emergenza. De Col sui lavori a San Vincenzo: ''Rispettiamo il cronoprogramma''

Intanto i lavori procedono nell'area di San Vincenzo e la gestione dell'emergenza Ucraina con la colonna mobile pronta a partire per la Moldavia non mette in difficoltà la macchina organizzativa. Il dirigente generale della Protezione civile: "Sono due schemi di lavoro diversi e procedono parallelamente. Tutto procede come previsto e secondo il cronoprogramma"

TRENTO. Niente ferie, c'è il concerto di Vasco Rossi a Trento. Queste le circolari che iniziano a riempire le caselle dei vari dipendenti in vista dell'evento alla Trentino Music Arena. Intanto i lavori procedono nell'area di San Vincenzo e la gestione dell'emergenza Ucraina con la colonna mobile pronta a partire per la Moldavia non mette in difficoltà la macchina organizzativa: "Sono due schemi di lavoro diversi e procedono parallelamente", conferma Raffaele De Col, dirigente generale della Protezione civile. "Tutto procede come previsto e secondo il cronoprogramma".

In questi giorni la comunicazione in tal senso ha già raggiunto in "via prudenziale" il personale operativo per Trentino emergenza: intanto si prevede la sospensione delle ferie per almeno tre giorni. Sicuramente giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 maggio, date in cui gli operatori sono "impegnati nel presidio sanitario" per il concerto.

Sospensione delle ferie e salta turno di quasi un mese invece per i vigili del fuoco permanenti di Trento. Questa disposizione va da lunedì 9 a domenica 22 maggio inclusi e "particolari motivate esigenze personali potranno essere discusse con il direttore ufficio operativo interventistico".

A inizio mese palazzo Thun ha deciso di sospendere la concessione di suolo pubblico nel periodo 13-24 maggio e dei servizi aggiuntivi concessi solitamente dal Comune a supporto organizzativo, al fine di garantire la sostenibilità cittadina in ragione del coinvolgimento degli uffici pubblici nel concerto di Vasco Rossi. In sintesi per circa 12 giorni tutti gli eventi (dove è richiesta l’occupazione di suolo pubblico) di fatto saranno sono sospesi per non intralciare il concerto del rocker modenese.

Un evento che dovrebbe lascare sul territorio una cifra importante in termini di ritorno. L'associazione di categoria Confcommercio ha presentato lo studio effettuato per analizzare le ricadute in Trentino: si parla di circa 6 milioni di euro. Ma intanto il maxi appuntamento porta la città capoluogo a paralizzarsi per organizzare il concerto. Resta da definire l'ipotesi di sospendere anche i treni e la circolazione stradale nell'area di San Vincenzo per ragioni di sicurezza, però tutti sono ingaggiati per assicurare la perfetta riuscita del evento in agenda per venerdì 20 maggio.

"I pompieri e gli operatori della sanità - commenta Giuseppe Pallanch, segretario della Cisl Fp - non si sono mai sottratti alle responsabilità, figure che hanno sempre dimostrato una grande capacità di adattamento e di flessibilità, come dimostrato ancora di più in questi oltre 2 anni particolarmente difficili per Covid, ma questo non è il modus operandi corretto e rispettoso".

A finire nel mirino è, infatti, il metodo. Le circolari sono già state inviate. "E' un cortocircuito - aggiunge il sindacalista - perché i dettagli organizzativi prima dovrebbero essere concordati con i dipendenti e con i rappresentanti dei lavoratori. C'è la massima disponibilità e l'assoluta flessibilità ma gli orari di lavoro sono regolamentati: disporre dei turni in questo modo è una mancanza di rispetto. I sindacati, in forma unitaria, hanno chiesto l'attivazione di un tavolo di concertazione perché non si può banalizzare un rapporto di lavoro con questo atteggiamento superficiale: si deve dialogare per trovare le corrette soluzioni, anche sul fronte assicurativo, del diritto e delle indennità".

A cascata, infatti, si deve rimodulare tutta l'organizzazione, anche nei giorni antecedenti e successivi i periodi di sospensione della ferie. "Sono tanti gli aspetti da valutare e da tempo evidenziamo la necessità di assunzioni, rinnovo dei contratti, riconoscimento dell'ordinamento e così via. Una soluzione si può trovare per rispondere alle esigenze, ma con dialogo e condivisione che sono mancati fino a oggi", conclude Pallanch.