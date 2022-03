L’associazione dei donatori di sangue trentini in aiuto dell’Ucraina: “Sosteniamo chi soffre e lotta per il proprio Paese e per la propria libertà”

La Lega Pasi Battisti volontari del sangue Odv ha deciso di scendere in campo per aiutare l’Ucraina invasa dalla Russia: “Un gesto che sarebbe certamente stato condiviso da chi ci dà il nome, ogni euro che ci arriverà sarà utilizzato a favore delle popolazioni ucraine”

TRENTO. In Ucraina si combatte e si muore. Sono ormai più di due settimane che gli scontri proseguono e continuano a mietere vittime, anche fra i civili. La guerra in Ucraina non poteva lasciare indifferenti la Lega Pasi Battisti volontari del sangue Odv che proprio per questo ha deciso di fare la sua parte.

Per onorare il 76° anniversario della fondazione si è deciso di compiere un gesto “che sarebbe certamente stato condiviso da chi ci dà il nome – spiega il presidente Paolo Silvestri – cioè Mario Pasi, medico e partigiano ucciso dai nazifascisti, e Gigino Battisti, primo sindaco di Trento dopo il secondo conflitto mondiale e figlio dell’irredentista ed eroe trentino, Cesare Battisti”.

La volontà è quella si sostenere chi “soffre e lotta per il proprio Paese, per la propria libertà, ci sembra quindi gesto naturale per la nostra associazione che per 75 anni ha sempre fatto della solidarietà, della condivisione, dell’attenzione per chi soffre, uno dei propri baluardi morali”.

Nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo della Lega Pasi Battisti ha deciso i stanziare 2.500 euro (che rappresentano più del 20% delle risorse disponibili nella casse dell’associazione) per acquistare materiale sanitario e farmaci da inviare in Ucraina. Una iniziativa che può essere realizzata anche grazie alla disponibilità delle Farmacie Comunali di Trento che si sono rese disponibili a fornirci il materiale che, appena disponibile, consegneremo ai volontari che in questi giorni a Trento stanno lavorando con indomita passione.

“Ma non vogliamo fermarci qui – prosegue Silvestri – vogliamo anche mettere a disposizione dei nostri soci il nostro conto corrente per poter effettuare delle donazioni a favore dell’Ucraina. Ogni euro che ci arriverà sarà utilizzato a favore delle popolazioni ucraine.

Per chi volesse contribuire il conto corrente intestato alla Lega Pasi Battisti volontari del sangue Odv, Cassa di Trento, filiale Largo Nazario Sauro, IBAN IT 89 W 08304 01864 000064117415. La Causale da utilizzare sarà: “EMERGENZA UCRAINA”.