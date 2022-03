Guerra Ucraina, circa 150 scatoloni di beni in Vallarsa, iniziative a Ronzo-Chienis e Brentonico si mette a disposizione con gli alloggi: tanta la solidarietà in Trentino

TRENTO. "Una grande risposta della cittadinanza, siamo molto soddisfatti per la raccolta di viveri e medicinali a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra". Questo il commento di Gianni Carotta, sindaco di Ronzo Chienis. "Con tanta generosità la popolazione ha voluto mostrare la sua vicinanza e la sua solidarietà".

Sono tante le attività sul territorio provinciale per sostenere la popolazione ucraina. Oltre a donazione e raccolte di beni, Brentonico si è attivata, per esempio, anche per l'accoglienza. Il Comune si è proposto come ente di coordinamento delle varie iniziative promosse da associazioni, enti e privati.

Il Comune di Brentonico farà da intermediario con Cinformi per le pratiche relative agli arrivi di cittadini ucraini, nonché per l’utilizzo dei servizi sanitari. L’Apsp effettuerà i tamponi a tutti i profughi ucraini in arrivo. Chiunque volesse mettere a disposizioni alloggi può contattare l'amministrazione tramite l’assessore alle politiche sociali Mauro Mazzurana. All’affittuario verranno pagati i costi relativi alle utenze, grazie alle donazioni che verranno effettuate alla Caritas di Brentonico. Inoltre, il circolo Arci Ugo Winkler intende organizzare delle attività ludico didattiche per i bambini e i ragazzi.

I versamenti delle donazioni dovranno essere fatti sul conto corrente della Caritas di Brentonico specificando la causale “Raccolta aiuti per Ucraina” (Iban: IT26V0801634420000027421377). Il denaro verrà usato per pagare le utenze degli alloggi che i privati danno in uso gratuito alle famiglie; con le donazioni rimanenti verranno acquistati beni di prima necessità.

Continua la raccolta di alimenti (esclusa pasta) tramite la profumeria Bellavita di Elena Kardash in collaborazione col circolo Arci Ugo Winkler e il gruppo Ana Brentonico. Tramite la Farmacia Ottaviani procede la raccolta dei farmaci, mentre alla Famiglia cooperativa si raccolgono beni di prima necessità. Per i trasporti dei beni si è resa disponibile la Croce Rossa Italiana di Brentonico.

Anche la Vallarsa si è mobilitata in sinergia con l'Associazione ucraini per il Trentino - Rasom: nella scorsa settimana sono stati consegnati a Trento circa 150 tra scatoloni e sacchetti, con la collaborazione del Circolo di Albaredo e i mezzi della Protezione Civile. Un lungo elenco che va dai pacchi di pannolini agli omogeneizzati, dai farmaci al cibo.

"Ringraziamo di cuore tutta la comunità - commenta l'associazione - che ha risposto in modo incredibile in questa gara di solidarietà. Ringraziamo l'amministrazione comunale, la farmacia Rigon e tante altre realtà della valle che ci hanno supportato, e un grazie particolare alla popolazione di Albaredo per l'aiuto concreto".

L'elenco di quanto raccolto in Vallarsa:

- 66 pacchi pannolini bambini

- 40 confezioni salviette per bambini

- 23 pacchi pannolini adulti

- 68 pacchi assorbenti intimi

- 50 pacchi carta igienica

- 103 omogeneizzati per bambini

- oltre 80 confezioni di spazzolini e più di 50 dentifrici

- 60 tra bagnoschiuma e shampoo

- 1400 mascherine

- più di 50 confezioni di Paracetamolo

- molti farmaci tra antidolorifici, integratori, antibiotici, pomate, farmaci per il cuore, antiasmatici, neuroprotettori e vari dispositivi medici

- 8 scatoloni di indumenti vari da adulto

- 7 scatoloni di indumenti vari da bambino

- 9 scatoloni di giacconi invernali

- oltre 50 lenzuola

- 2 scatoloni tra peluches e giocattoli

- più di 140 confezioni di pasta

- 30 buste di zuppa

- 90 confezioni di tonno e 50 di sardine

- 65 pacchetti tra merendine e biscotti

- 12 confezioni di cibo per neonati e 8 barattoli di latte in polvere

- 42 scatole di sughi

- 90 scatole di legumi

- 40 confezioni di riso

- 15 confezioni tra caffè e orzo

- altri tanti beni essenziali etc.