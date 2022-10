Niente più riso sushi e ananas arriva la prima "pokè trentina" con polenta, trota salmonata, orzo e spezzatino. Lo stand ai mercatini di Natale

"Pokè Monade", nata per unire un prodotto nuovo alla tradizione gastronomica trentina, viene lanciata dalla società di 5 giovani imprenditori, la Trentino Food: "Tutti prodotti locali e di qualità per coniugare il moderno con la tradizione, per offrire qualcosa di nuovo ai clienti"

TRENTO. Farro, polenta e spezzatino saranno solo alcuni degli ingredienti per la prima pokè trentina, "Pokè Monade" che sarà inaugurata con uno stand ai mercatini di Natale. A firmare il nuovo prodotto la società di cinque giovani imprenditori, la Trentino Food Srl.

"E' una nuova realtà che unisce il prodotto più in voga del momento, alla tradizione culinaria e gastronomica trentina", spiegano Dino Bathic, Cristian Verdes, Francesco e Gabriele Della Noce e Andrea Casna.

Niente più riso sushi o basmati, ananas o salsa di soia nelle nuove pokè, ma sapori completamente "differenti", legati al territorio: "Si andrà dalla trota salmonata allo spezzatino, dal tortel di patate alla carne salada, dal formaggio allo speck e dal cotechino alle salsicce. Tutti prodotti locali e di qualità con carni prese dal salumificio Belli". Le basi saranno composte invece da orzo, farro e polenta.

"Vuole essere un nuovo marchio lanciato da noi, che partirà proprio da questo Natale. Oltre a essere presenti ai mercatini in piazza Cesare Battisti proporremo il prodotto anche come delivery e in base al suo debutto decideremo poi se tenerlo in futuro, aprendo magari un locale. Volevamo coniugare il moderno con la tradizione, per offrire qualcosa di nuovo ai clienti".

La Trentino food si lancia così in una nuova avventura, dopo aver aperto a dicembre scorso l'Healthy Color Trento, la catena ideata dal trapper Sfera Ebbasta, dal calciatore del Napoli Andrea Petagna e dallo stilista Marcelo Burlon.