Trento è Capitale europea del volontariato 2024, Ianeselli: ''Il legame che si è creato con Leopoli proseguirà'', Maule: ''Tutto ciò che sogni alle volte accade''

Il presidente del Centro Servizi Volontariato Giorgio Casagranda, dalla Polonia, ha espresso grande soddisfazione e si è augurato che "questa nomina meritata sul campo sia una grande occasione non solo per la città capoluogo, ma per tutto il Trentino, da sempre terra in cui la solidarietà, l’impegno per gli altri e l’autentico senso di cittadinanza hanno radici antiche e robuste nell’attitudine ad autogovernarsi"

TRENTO. “Tutto ciò che speri e tutto ciò che sogni alle volte accade!!! Abbiamo vinto e siamo capitale europea del volontariato 2024”. Sono queste le parole dell'assessora del Comune di Trento, Chiara Maule pubblicate sui social proprio in questi minuti. A Danzica, infatti, il Cev - Centre for European Volunteering di Bruxelles ha proclamato Trento Capitale europea del volontariato per il 2024. “Che spettacolo – scrive Maule - grazie a tutti quelli che ci hanno creduto fino alla fine e tanto hanno lavorato perché potesse accadere, wow!”.

Un riconoscimento molto importante arrivato dopo una competizione che ha visto alla fine la scelta fra Trento e Leopoli.

“È stato un onore competere con Leopoli, una città che in questi mesi con grande generosità è stata in prima linea nell’accoglienza ai profughi della guerra – ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli durante la cerimonia che, a Danzica, ha assegnato il titolo a Trento - Come abbiamo ribadito in altre occasioni queste due città, ora che si sono incontrate, non continueranno il cammino da sole. Il legame che si è creato con Leopoli è per noi un germoglio prezioso: lo coltiveremo insieme per costruire, come ha detto il sindaco Andriy Sadovyy, un ponte di pace tra le due città e per coinvolgere il nostro volontariato in una nuova avventura solidale con il popolo ucraino”.





Ianeselli ha ricordato l’impegno di tutta la città di Trento: “La candidatura è stata costruita insieme, attraverso un percorso partecipato e quindi è il frutto di un volontariato attivo, che dimostra che quando le istituzioni e la società civile collaborano insieme si raggiungono grandi risultati”.

Il presidente del Csv Giorgio Casagranda, dalla Polonia, ha espresso grande soddisfazione e si è augurato che “questa nomina meritata sul campo sia una grande occasione non solo per la città capoluogo, ma per tutto il Trentino, da sempre terra in cui la solidarietà, l’impegno per gli altri e l’autentico senso di cittadinanza hanno radici antiche e robuste nell’attitudine ad autogovernarsi”.

L'impegno, nato dentro le istituzioni dell’Unione Europea nel 2013, mira a promuovere il volontariato a livello locale, dando un riconoscimento alle città che supportano e rafforzano le partnership con i centri di volontariato e con le organizzazioni che coinvolgono i volontari e promuovono le loro attività e il loro impatto sul territorio. La finalità ultima è quella di spingere le città europee ad interrogarsi sul ruolo del volontariato per la comunità e di premiare le città che più esprimono i valori europei attraverso la promozione del volontariato e la sua pianificazione per il futuro.

La capitale europea del volontariato 2022 è proprio Danzica, che ha ospitato questa cerimonia di proclamazione, alla quale hanno partecipato oltre alle delegazioni delle due città contendenti, Trento e Leopoli, anche i rappresentanti di Berlino, capitale nel 2021, e la delegazione di Trondheim, in Norvegia, capitale del volontariato nel 2023.