VIDEO SERVIZIO. Da Borgo Valsugana a Bressanone, la ''Marcia dei bruchi'' degli studenti riceve il sostegno di Liliana Segre: ''Ottimi cittadini e atleti della democrazia''

Un'iniziativa regionale per sensibilizzare sui temi dei diritti umani, della giustizia, della pace, della transizione ecologica e della cittadinanza attiva. L'attivista John Mpaliza: "Un modo per stimolare i giovani: ora o mai più perché il mondo è malato". Aronne Mattedi: "Non vogliamo rimanere indifferenti ai cambiamenti e a quanto succede: dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo all'interno della società"

TRENTO. "Un modo per stimolare i giovani: ora o mai più perché il mondo è malato". Così John Mpaliza, ingegnere e attivista per i diritti umani, nel lanciare la "Marcia dei bruchi" (Qui info), un'iniziativa regionale per sensibilizzare sui temi dei diritti umani, della giustizia, della pace, della transizione ecologica e della cittadinanza attiva. "Si vuole incoraggiare - spiega Massimiliano Pilati, presidente del Forum trentino per la pace - la riflessione fuori e dentro la classe: ragionare di giustizia sociale, equità, guerra e diritti. Poi la marcia per dare la parola e sostenere i ragazzi che devono sentirsi protagonisti".

Questa iniziativa è nata da un’idea di alcuni studenti di due licei di Bressanone che avevano espresso la volontà di organizzare un evento per coinvolgere e sensibilizzare la città, le scuole e le istituzioni sul tema dei costi umani e ambientali della tecnologia. Con l’adesione di alcuni istituti del Trentino, la marcia si è trasformata da bruco a farfalla, spiccando il volo.

E' diventata questa una marcia con ben 15 comitati locali. L’iniziativa coinvolgerà tantissime scuole di ogni grado di istruzione e migliaia di studenti di giovani in generale in tutto il Trentino Alto Adige e si divide in due momenti: la camminata con la società civile e poi la camminata con le scuole. Non solo, l'iniziativa ha anche trovato il sostegno della senatrice Liliana Segre: "Il buon cammino è un esercizio non solo fisico ma di militanza, civile. La condivisione di un percorso rafforza lo spirito delle comunità. Condividere i valori costituzionali significa tracciare i confini del consorzio civile. La Costituzione che è la carta d’identità del nostro Paese ci indica i confini di tale percorso. Praticandola si diventa ottimi cittadini oltre che atleti della democrazia. Un saluto al grande popolo dei camminatori".

Tantissimi i giovani coinvolti nella "Marcia dei bruchi": gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, la Consulta degli studenti di Trento e quella di Bolzano, oratori, scout, centri giovani e così via si confrontano sul tema, sugli argomenti e sul messaggio veicolati da questo appuntamento. Un confronto che si dovrà tradurre in proposte, suggerimenti e richieste da presentare alle amministrazioni locali.

La "Marcia dei bruchi" parte venerdì 4 marzo da Borgo Valsugana e si concluderà a Bressanone il 12 aprile con tappa a Trento da sabato 19 a mercoledì 22 marzo. Per l'occasione gli studenti dell'Enaip hanno realizzato una torcia in alluminio, "un'idea molto bella che porteremo avanti come una staffetta", dice Mpaliza, mentre Aronne Mattedi del comitato organizzatore della "Marcia dei bruchi" conclude: "Non vogliamo rimanere indifferenti ai cambiamenti e a quanto succede: dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo all'interno della società".