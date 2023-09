Alto 6 metri e lungo 9, ecco il Grifone Vaia del Tesino: ''Finito. Rappresenta la fusione simbolica di Veneto e Trentino con i loro due simboli''

Per visitarlo basterà raggiungere la località Celado parcheggiare ai "Larici" e con 15 minuti a piedi in una facile forestale si potrà raggiungere l'opera

Foto Facebook, Riccardo Sordo

TESINO. "Grifone Vaia del Tesino, finito. Più di 2 mesi di lavoro, 35 quintali , 2000 pezzi di radici e legname della tempesta vaia. Il Grifone, alto 6 metri e lungo 9, domina come un guardiano sulla magnifica e panoramica località Celado, dove si può vedere tutto l'altopiano del Tesino e la vetta di cima d'Asta''. Così l'artista Marco Martalar racconta della sua ultima impresa.

Dopo quanto accaduto al Drago Vaia, bruciato da qualche criminale lo scorso 22 agosto, l'artista ha deciso da un lato di ''ripartire'' con una nuova creazione a Strembo, un imponente cavallo Haflinger che impenna sulle zampe posteriori, commissionato da "Strembo e tradizione", dall'altro di terminare il Grifone alato del Tesino, già in costruzione.

''Posto al confine tra le due regioni Trentino e Veneto la figura mitologica del Grifone vuole rappresentare la fusione tra le due regioni - spiega Martalar - infatti è fatto per mezzo Leone e per mezzo Aquila, due simboli fusi in uno''. Per visitarlo basterà raggiungere la località Celado parcheggiare ai "Larici" e con 15 minuti a piedi in una facile forestale si potrà raggiungere l'opera.

''Abbiate rispetto del territorio e dell'opera - conclude l'artista - seguite il sentiero (area videosorvegliata). Come tutte le mie opere, necessitano di oltre un anno di incontri burocrazia e molto lavoro da parte del comitato Comitato Amici del Grifone Tesino che ringrazio assieme alla sindaca Graziella e tutto il Tesino che ha creduto in questo progetto. Ringrazio anche l'amico Tix Bono che mi ha aiutato durante la costruzione del telaio''.