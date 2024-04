“Il cavallo di legno più grande d'Europa”. L'inaugurazione dell'opera di Martalar: l'Haflinger di Strembo è alto 7 metri (ed è stato creato a partire dagli schianti di Vaia)

L'inaugurazione dell'ultima opera dell'artista veneto, molto noto in Trentino per il successo ottenuto dalle sue numerose creazioni (dal Drago Vaia, distrutto purtroppo da un incendio, alla Lupa del Lagorai), è prevista a partire dalle 10 di sabato 27 aprile a Strembo, al parco Giorgio Ducoli

TRENTO. Si svolgerà a partire dalle 10 di sabato mattina (28 aprile) a Strembo, al parco Giorgio Ducoli, la cerimonia d'inaugurazione della nuova opera realizzata in Trentino da Marco Martalar: l'Haflinger di Strembo. La nuova opera dello sculture vicentino, molto noto nel nostro territorio per il grande successo ottenuto negli scorsi anni dalle sue numerose creazioni (dal Drago Vaia, distrutto purtroppo da un incendio, alla Lupa del Lagorai), è alta ben 7 metri e, dice l'Apt di Madonna di Campiglio, si tratta del cavallo in legno più grande d'Europa.

L'opera, la cui costruzione è stata ultimata negli scorsi mesi, è stata realizzata per iniziativa dell'associazione “Strembo e tradizione” che, da anni, promuove nel paese della Val Rendena una rassegna annuale di cavalli Haflinger e Noriker, con il supporto del Comune di Strembo. L'enorme esemplare, per così dire, è stato creato da Martalar con oltre 2mila pezzi di radici di larice provenienti da alberi caduti a causa della tempesta Vaia; una tecnica di peculiare che lo sculture ha già utilizzato in passato per le grandi opere realizzate negli ultimi anni.

Si tratta di una forma di 'regenerative art' che, come ha spiegato lo stesso artista a il Dolomiti, punta alla creazione di opere in grado di interagire, per la loro natura, con l'ambiente che le circonda, finendo inevitabilmente per degradarsi e poi scomparire per l'azione degli elementi nel corso degli anni.

Il programma di sabato, dice l'Apt, prevede alle 10 il ritrovo nella piazza del Comune di Strembo, alle 10 e 30 l'inizio della sfilata con il gruppo folk, i cavalli, la carrozza, la banda musicale e le autorità che si dirigeranno verso l'Haflinger di Strembo al parco Ducoli. Alle 11 il saluto delle autorità e taglio del nastro con, a seguire, aperitivo per tutti i presenti realizzato dagli studenti dell'Alta formazione professionale in tecnico superiore della cucina e della ristorazione di Tione di Trento con lo chef Christian Castorani.