E' nata la ''Rosa del Garda'', la carne salada con marchio Coop realizzata nel rispetto della tradizione e del territorio

RIVA DEL GARDA. La ‘carne salada’ rafforza la sua identità territoriale con un nuovo nome che la contraddistingue, per un marchio di tutela e garanzia: è la ‘Rosa del Garda’. Un progetto meticolosamente elaborato dalla Coop Consumatori Alto Garda, presentato nella splendida cornice della Spiaggia Olivi di Riva del Garda, tra motivazioni produttive, nozioni storiche e altrettanti golosi assaggi. Con la Rosa del Garda assoluta protagonista.

Evento in onore di una pietanza assoluta della tradizione culinaria alto gardesana, il territorio che è riuscito a trasformare una ‘testimonianza di povertà’ in qualcosa di autentica leccornia, facilmente reperibile a prezzo popolare, cibo genuino, sicuro, schiettamente ‘gardesano’.

Lo hanno ribadito i molti ospiti presenti all’evento. Primo tra tutti Osca Farinetti, fondatore di Eataly, scrittore e grande enogastronomo. Entusiasta del prodotto e della sapiente lavorazione delle carni, che Farinetti ha potuto verificare - visitando la struttura centralizzata, dove la ‘Rosa del Garda’ viene preparata. '‘Una carne salada che finalmente ha identità’', ha sottolineato il patron di Eataly. Si tratta di un marchio che vuol rappresentare il tradizionale metodo di conservazione della carne salada praticato nel Garda Trentino da generazioni. Con il nome "Rosa" ad identificare la genuinità della carne, ed il nome "Garda" come luogo di rinomata eccellenza climatica ed ambientale. Si tratta di un prodotto che nasce dalla tradizione, lavorato nel nuovo laboratorio di Coop esclusivamente con metodi e ingredienti naturali, ed indicato anche per l’elaborazione di ricette gastronomiche innovative ed inedite.

"Sono emozionato di poter condividere con tutti gli amici che sono intervenuti, il frutto di mesi di impegno e di costante lavoro - afferma Paolo Santuliana, Presidente di Coop Consumatori Alto Garda -. Tanti sono i punti di forza de La Rosa del Garda. La nostra carne salada è un prodotto DeCo: Denominazione d'origine sovracomunale Alto Garda e Ledro e viene prodotta dai nostri esperti macellai nel nuovo laboratorio, unico nel suo genere. Un prodotto naturale di grande qualità".

Per Rosa del Garda vengono utilizzate solo carni fresche e pregiate di bovini italiani e francesi. La ricetta è esclusiva e annovera solo ingredienti naturali. Nessun conservante chimico, solo il sale come insegna la tradizione contadina, che accanto al pepe, all'aglio, alle bacche di ginepro e all'alloro creano la marinatura "a secco" a cui la fesa viene sottoposta per circa 30 giorni. Questo dona alla carne salada La Rosa del Garda un profumo ed un sapore che incantano il palato. “Abbiamo deciso di non utilizzare salamoia per non intaccare la naturalità ed il gusto autentico della carne - afferma Cristian, macellaio responsabile della produzione - è per noi di estrema importanza che Rosa del Garda sia riconosciuta come naturale. Vogliamo che chi la consuma senta tutto il gusto che la tradizionale richiede”.

Da sempre la carne salada è nota come prodotto caratteristico dello scenario gastronomico trentino e molte sono le ricette che nei diversi laboratori possono essere create. Per questo per l'evento di lancio lo chef Stefano Goller ha mostrato un volto nuovo della carne salada. Un prodotto che può essere utilizzato in ricette diverse e creative. A dare supporto al servizio in sala gli studenti della Scuola Alberghiera di Riva del Garda. L'allestimento floreale dei tavoli da pranzo è stato proposto dalla creatività dell'Azienda Agricola Le vie dei fiori. Hanno inoltre collaborato all'evento la Distilleria Marzadro e la Cantina Madonna delle Vittorie, che hanno proposto vini pregiati ed olio extravergine del Garda in abbinamento.