Il contadino Gianluca Bettiol sceglie la trentina Denise De Filippo ma lei risponde spiazzandolo

La 23enne trentina è rimasta in gara fino all'ultimo ed è stata infine scelta dal contadino veneto. Al loro ultimo appuntamento (quello della scelta), però, la 23enne non si è presentata: "Ho trovato in Gianluca un grandissimo amico: in lui ci sono tantissimi lati in contrapposizione con il mio essere", cosa che, secondo la giovane, renderebbe impossibile instaurare un rapporto amoroso. "Ho capito che devo lavorare ancora molto su me stessa prima di avere una relazione"

TRENTO. Il contadino veneto Gianluca Bettiol ha scelto la trentina Denise De Filippo: entrambi, concorrenti del reality show "Il contadino cerca moglie" in onda su Nove e condotto da Gabriele Corsi. Il programma si è concluso ieri, 18 dicembre, proprio con le scelte dei protagonisti, non tutte andate a buon fine.

La 23enne di Pergine era partita il mese scorso per Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, dove Gianluca gestisce la propria azienda agricola. Insieme ad altre tre pretendenti aveva tentato di fare breccia nel cuore dell'agricoltore veneto, cimentandosi in diverse prove. Un tentativo ben riuscito, quella di De Filippo (rimasta in gara fino alla fine insieme a Fabiana ndr), scelta infine da Bettiol.

Il contadino, originario di Nervesa della Battaglia, ha 28 anni e una grande passione per i trattori, tanto che nel presentarsi aveva sottolineato che "trattoristi si nasce. Passo le giornate sul trattore: arrivo a casa stanco ma felice". Il giovane gestisce l'azienda agricola di famiglia, situata in Provincia di Treviso, a pochi chilometri dalle Colline del prosecco, riconosciute Patrimonio Unesco. Accanto al padre, coltiva cereali, patate e vigneti.

"Spero di trovare la donna giusta e di mettere la testa a posto", aveva confessato nell'intervista di presentazione andata in onda su Nove, ammettendo nel corso delle successive puntate che il suo obiettivo sarebbe quello di mettere su famiglia e avere dei figli.

Desiderio non condiviso da Denise, che negli scorsi giorni aveva non soltanto rifiutato un bacio di Gianluca ma gli aveva anche fatto presente di non volere, almeno per il momento, dei figli: "Magari fra 10 anni", ha fatto sapere la 23enne che non si è presentata all'ultimo appuntamento con il contadino veneto: "Ho trovato in Gianluca un grandissimo amico: in lui ci sono tantissimi lati in contrapposizione con il mio essere", cosa che, secondo la trentina, renderebbe impossibile instaurare un rapporto amoroso. "Ho capito che devo lavorare ancora molto su me stessa prima di avere una relazione".

Il contadino, presentatosi al loro 'ultimo' appuntamento (quello della scelta ndr) in un boschetto, si è ritrovato da solo: "Me l'aspettavo", ha dichiarato dispiaciuto.