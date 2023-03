Mattia Abram, l'osteopata che raggiunge i pazienti direttamente a casa loro: "La nostra? Una figura chiave per la salute, fin dalla nascita"

Una figura professionale che in Trentino non ha ancora 'preso piede', tanto che Mattia Abram ha deciso di iniziare a operare a domicilio "per far conoscere il più possibile la mia professione e l'importanza dell'osteopata, un terapista chiave per la salute della persona. Tutti noi, a qualsiasi età, dovremmo andarci"

TRENTO. Dalla val di Sole alla val Rendena e dalla val di Non fino ad arrivare a Trento città. Sono giornate d'instancabile lavoro quelle di Mattia Abram, osteopata e massoterapista d'origine valdostana che da quasi un anno a questa parte raggiunge i più remoti borghi del Trentino per far conoscere e mettere in pratica la propria cruciale professione e che il 17 marzo sarà a Cles in Sala Borghesi Bertolla alle 20.30 per la conferenza ''Prevenzione e stili di vita sani per investire in salute'' assieme a medici dell'Azienda sanitaria, di Apsp S. Maria, professionisti e associazioni attive sul territorio nell'ambito della rassegna Cles 2030. "Dall'osteopata ci si può andare a qualsiasi età - anticipa a Il Dolomiti -. Un professionista che permette all'organismo di mantenere un equilibrio, non dovendo ricorrere a farmaci o terapie strumentali".

Dopo 9 anni di lavoro come dipendente alle terme di Rabbi, Abram ha deciso di cambiare lavoro, mettendosi in proprio: "Sono diventato osteopata due anni fa. Poi, lo scorso luglio 2022, ho aperto partita Iva, iniziando a lavorare a domicilio, in primis per farmi conoscere e 'raccontare' la mia professione ma anche per raggiungere tutte quelle persone impossibilitate a muoversi, che vivono in luoghi di montagna o di periferia o ancora chi finisce di lavorare tardi o ha figli piccoli".

Figura sanitaria riconosciuta in Italia da luglio 2021 secondo il decreto numero 131, l’osteopata "mette in pratica il trattamento manipolativo che si basa sulla palpazione e manipolazione delle zone del corpo del paziente per la valutazione e il trattamento delle disfunzioni, allo scopo di favorire le naturali capacità dell'organismo verso la guarigione e il mantenimento di un buono stato di salute".

Questo tipo di figura "opera anche sulla sfera cranica e viscerale, che sono interconnesse. Insomma, tratta tutto quello che è l’organismo e fa da collante tra tutti gli specialisti. La collaborazione con altre figure è infatti fondamentale – spiega Abram -. Ci sono dentisti che mi mandano pazienti ad esempio farmacoresistenti o ancora collaboro con psicologi e logopedisti".

"Se ho un trauma alla spalla la prima cosa a cui penso è di andare dall'ortopedico – premette poi entrando nel merito del proprio lavoro -. Eppure, il discorso sarebbe molto più ampio. Se mi alimento male porterò il mio organismo a mettere in atto compensi tali per cui il fegato potrebbe iniziare a lavorare male: una ‘disfunzione’ che è possibile porti la spalla destra ad essere dolorante. Questo, tanto per far capire quanto l'intervento dell’osteopata sia necessario", lascia intendere il terapista.

Sebbene "quantomeno in Trentino (ma anche in Italia) questo professionista non sia ancora considerato così cruciale, vi sono Paesi come l'America, culla dell'osteopatia, in cui l'osteopata è uno dei primi professionisti a visitare i neonati negli ospedali, trattando il cranio".

Il lavoro di Abram svolto a domicilio "mi sta servendo anche a far conoscere sempre più i trattamenti che svolgo, nonché l'importanza di affidarsi a un professionista come l'osteopata, a qualsiasi età - fa notare -. Ho 8 o 9 pazienti in età pediatrica che tratto regolarmente, soprattutto per asma, sinusite o coliche, ma anche per difficoltà di suzione durante l'allattamento o problemi di rigurgito", rivela ancora Mattia.

"Vorrei continuare a fare servizio domiciliare per altri 2 anni, per poi aprire uno studio mantenendo anche il servizio a domicilio a cadenza mensile o settimanale - conclude -. Nel frattempo, cercherò di continuare a portare il racconto della mia professione un po' ovunque: tutti dovremmo andare dall'osteopata".