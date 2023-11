Olimpiadi, Mountain wilderness: "I problemi della montagna bellunese non sono bob o A27, i soldi vengano spostati su investimenti concreti come la sanità"

CORTINA D'AMPEZZO. "In questi giorni nell’associazionismo imprenditoriale del Veneto gli animi sono surriscaldati". A dirlo il Consiglio direttivo di Mountain wilderness. "Aver perso, definitivamente, la pista di bob, è per loro inaccettabile, un affronto allo sport. E nel dire questo cercano conforto in prestigiosi atleti italiani, di altre discipline: Novella Calligaris, Manuela Di Centa, Yuri Chechi. Non c’è traccia di una riflessione sugli improponibili costi di costruzione della struttura e su un piano di gestione della stessa, quindi costi futuri, più che discutibile. Tanto da portare il Cio nella recente riunione a Mumbai in India a dover affermare che sul tema l’Italia è un Paese inaffidabile".

La questione della non realizzazione della pista da bob, skeleton e slittino tiene ancora banco. Davanti a un fronte del "No" alla pista di bob sempre più ampio, il Veneto ha cercato di tirare dritto e di resistere a ogni costo, sono già stati spesi 5 milioni tra progetti preliminari, studio di fattibilità e modifiche. Si è pure realizzato un video emozionale da 40 mila euro, ma il nuovissimo "Sliding Center Eugenio Monti" è sfumato improvvisamente.

Una decisione che rischia di lasciare il Bellunese con un pugno di gare in mano: 8 gare e 24 medaglie senza bob, slittino e skeleton. In Lombardia sono previste 65 gare con l'assegnazione di 195 medaglie e tra Trentino e Alto Adige si parla di 31 gare e 93 medaglie.

"Gli industriali del Veneto e il presidente della Regione Luca Zaia affermano che quanto deciso 'altrove' rappresenta un attacco alla montagna. Questi attori della politica e dell’imprenditoria come leggono la montagna? Potenziamento dell’industria dello sci, ancora strade con il proseguimento a Nord dell’autostrada da Venezia a Belluno, per raggiungere - dicono loro - Monaco. Nella loro visione la montagna non è altro. Uno sportello bancario, un ambiente da mungere".

Il governo ha ufficialmente annunciato la volontà di rinunciare alla realizzazione della pista di bob, slittino, skeleton per spostare le gare in una sede già esistente e funzionante fuori dall’Italia. "Siamo in presenza di un dato di fatto. Il decreto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, stanzia complessivamente oltre 128 milioni di euro per la pista di bob, altri 40 per il villaggio olimpico. Due opere che non saranno più realizzate. Tenendo presente che per la pista di bob sono già stati spesi oltre 5 milioni di euro, il decreto prevede sul bellunese una ricaduta di 160 milioni di euro. Tutti conoscono i reali problemi della montagna bellunese: non si chiamano autostrade e ancor meno sci".

Le risorse, per l'associazione, devono essere dirottate in altre direzioni. "I fondi olimpici risparmiati dalle due follie che dovevano ricadere su Cortina (160 milioni di euro) sono a disposizione. E’ lecito attendersi che la politica veneta e bellunese si faccia carico di questi fondi, non li perda, abbandonando il triste e logoro lamento di Confindustria. Approfittiamo della situazione per cominciare a investire veramente sulla montagna bellunese, chiedendo da subito lo storno dei capitoli di spesa investiti dal Dpcm. Se si affronta questo passaggio è possibile che almeno buona parte dell’investimento olimpico lasci sul territorio interessato le risorse per il rilancio di una montagna oggi sempre più spopolata: causa la miopia di chi, anche in tempi di pesanti cambiamenti climatici, legge lo sviluppo come una banale sommatoria di superstrade e demolizione delle alte quote", concludono il Consiglio direttivo di Mountain wilderness.