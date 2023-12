Pista da bob: "Per Salvini 'patriottico' farla a Cortina, ma non sarebbe più patriottico investire quelle risorse per sostenere i territori montani?"

All'indomani delle dichiarazioni del ministro Salvini, che insiste sulla realizzazione dell'opera a Cortina, perché le Olimpiadi "devono essere italiane", l'antropologo e blogger si interroga: "Investire milioni di euro pubblici per uno sport praticato da una manciata di atleti significa avere un fervido sentimento di devozione alla patria? Non sarebbe forse più "patriottico" utilizzare quei soldi per offrire agli abitanti dei territori montani maggiori servizi per un vivere dignitoso?"

BELLUNO. “Investire milioni di euro pubblici per uno sport (lo slittino) praticato da una manciata di atleti significa avere un fervido sentimento di devozione alla patria? Non sarebbe forse più "patriottico" utilizzare quei soldi per offrire agli abitanti dei territori montani maggiori servizi per un vivere dignitoso?”. Ad interrogarsi è Pietro Lacasella, antropologo e blogger, che sulla pagina Facebook di Alto-rilievo / voci di montagna torna sulla questione della discussa pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026, sulla quale nelle scorse ore è intervenuto nuovamente il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Il numero uno del Mit ha detto che "le Olimpiadi di Milano-Cortina devono essere olimpiadi italiane e la pista da bob, rispettando costi e tempi, deve essere a Cortina” (qui articolo)

“In questa nuova puntata la parolina magica è dunque 'patriottismo' – scrive Lacasella. - Se le esigenze ambientali ed economiche del presente ci invitano a uno sguardo olistico del mondo, dove tutto si tiene in una reciproca collaborazione tra paesi allo scopo di evitare sprechi economici e ambientali, i politici italiani decidono di nuotare controcorrente, alzando barriere confinarie sempre più nette. Eppure lo stesso Comitato Olimpico Internazionale invita caldamente a prendere in considerazione solo le piste esistenti e già operative, e in Italia non ne abbiamo".

"Vietato, quindi, per Salvini (ma non solo per lui) meticciarsi con altre nazioni: sulle Olimpiadi del 2026 deve sventolare, orgoglioso, il tricolore; come peraltro sventola liso e decisamente mesto sulla pista di Cesana Pariol, abbandonata a pochi anni dall'edizione di Torino 2006 dopo essere costata ben 110 milioni di euro” scrive Lacasella.

L'ipotesi della pista da bob di Cortina, che costerebbe 120 milioni di euro e diverse centinaia di migliaia di euro all'anno di gestione, sembrava essere stata accantonata, anche a causa dei tempi stretti di realizzazione. Non per il ministro Salvini, che insiste sulla costruzione dell'opera nella località bellunese.

“L'obiettivo – ha detto il ministro - è fare bene e fare in fretta, perché le Olimpiadi del 2026 sono un'occasione incredibile di sviluppo e di immagine per la Lombardia, per il Veneto e per l'Italia nel mondo”.

"Le sue affermazioni - scrive Lacasella - non aggiungono nulla di nuovo a quanto già sappiamo: si continua a dichiarare, dichiarare, dichiarare - probabilmente per tenere a bada il presidente della regione Veneto Luca Zaia e Confindustria Belluno - senza offrire concretezza alle parole. Ma investire milioni di euro pubblici per uno sport praticato da una manciata di atleti significa avere un fervido sentimento di devozione alla patria? - si chiede Lacasella. - Non sarebbe forse più "patriottico" utilizzare quei soldi per offrire agli abitanti dei territori montani maggiori servizi per un vivere dignitoso?".