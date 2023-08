"Una storia di artigiani e antiche ricette di famiglia", dal Veneto all'Argentina, la gelateria "Cadore" fra le 100 migliori al mondo

Quella della gelateria "Cadore" è una storia di artigiani e ricette familiari, tramandate come vero e proprio testimone di generazione in generazione. Ora è stata inserita fra le 100 migliori gelaterie al mondo

AURONZO DI CADORE. Il gelato cadorino spopola in Argentina. Tre gelaterie 'argentine' sono state inserite nelle cento migliori al mondo dalla celebre guida "Taste Atlas". Si tratta in particolare della "Cadore" e della "Scannapieco" di Buenos Aires, insieme alla gelateria "Rapanui" di Bariloche. Luoghi trasudanti storie che guardano ad antenati e antiche ricette (anche venete), che hanno letteralmente viaggiato all'altro capo del mondo.





Belle notizie raccontate sui social anche da Luca Zaia, presidente del Veneto: "Già inserita nel 2017 nella 'top 10' mondiale del National Geographic, la gelateria "Cadore" è stata aperta da Ivo e Silvestro Olivotti, originari di Cibiana, portando oltreoceano il mestiere tramandato dal padre Arduino e conquistando gli argentini con il gusto 'dulche de leche'", spiega.

Quella della "Cadore" è infatti una storia di artigiani e ricette familiari, tramandate come vero e proprio testimone di generazione in generazione. Prima di aprire un'attività in Argentina, la famiglia Olivotti aveva dato vita ad una gelateria proprio in Cadore, fra le cui mura si erano susseguite ben tre generazioni di gelatai, fra il 1881 e il 1949. Negli anni '50, la famiglia si trasferì infine in Argentina stabilendosi a Buenos Aires, dove nel 1957 nacque una nuova "Cadore", la stessa gelateria che tutt'oggi è possibile trovare nella Avenida Corrientes.

Un luogo che, gelosamente, custodisce e rispetta le antiche ricette tramandate, che permettono di creare gelati artigianali e dal sapore genuino. Ora, la "Cadore" è tornata a far parlare di sé grazie alla celebre guida "Taste Atlas" che la piazza, insieme ad altre 27 gelaterie italiane, fra le 100 migliori al mondo.