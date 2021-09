La quarta (non) è quella buona: la striscia negativa di Trento prosegue con la sconfitta contro Tortona 64-75. PAGELLE

I bianconeri ci provano e a tratti sembra che ce la facciano pure, ma alla fine è Tortona a spuntarla in una gara in cui il risultato non è mai stato veramente messo in discussione. Trento deve piegare il capo per la quarta volta di fila in questo inizio di campionato

TRENTO. Nonostante una partenza intensa dei trentini, che si mettono subito in vantaggio con un 4-0 firmato da Reynolds e Caroline, il primo quarto è totalmente dominato da una spumeggiante Tortona, neopromossa di nome, ma non di fatto. Capeggiati da un formidabile Cain i ragazzi di coach Ramondino mettono a segno un incredibile parziale di 16-0, che mette i bianconeri nello specchietto retrovisore degli ospiti (4-16).

Al rientro in campo la Dolomiti Energia riesce a rompere il digiuno in cui si era trovata per quasi 10 minuti, ma non a tappare le bocche di fuoco della Bertram Yachts, che continua ad allontanarsi e a poco meno di 5 minuti dalla pausa arriva a toccare il +20. Gli exploit di Caroline e Flaccadori, che sul finale tirano fuori dal cilindro un parziale di 9-2, riavvicinano l’Aquila a Tortona, ma il divario rimane ancora significativo (26-39).

Nel terzo quarto Trento rientra in partita guidata da un ottimo Reynolds che nei primi minuti non sembra in grado di sbagliare. Quando la mano del 5 si raffredda e Tortona ricomincia a prendere il largo, i bianconeri si affidano a Caroline, ma non basta a tornare testa a testa con la Bertram Yachts. Alla fine del periodo la strada per la vittoria è ancora lunga, ma i segnali positivi ci sono stati e i tifosi possono sperare (45-57).

Gli ultimi 10 minuti di gioco si aprono nel segno dell’Aquila, che ritrova la micidiale precisione di Bradford dalla lunga e la grande intensità dei giovani come Conti e Ladurner. Il ritorno in campo dei più esperti non sembra giovare ai bianconeri, che dopo essere arrivati a -6 si ritrovano nuovamente sotto di 15. Una delle poche costanti positive per Trento è Caroline, che sembra spuntare ovunque. Il suo lavoro però non basta e Tortona la spunta anche questa volta per 64-75.

BRADFORD 7 – Non spettacolare, ma affidabile. Quando c’è stato bisogno di lui si è fatto trovare pronto con buoni tiri ad alta percentuale. Ha avuto un momento particolarmente positivo a inizio quarto periodo, quando trascina i bianconeri a -6.

WILLIAMS 4 – Invisibile. Non c’è altra parola per descriverlo. Il lungo bianconero ha molta strada da fare e ha bisogno di essere molto più dominante sotto canestro. Non può essere che sia preferibile il giovane Ladurner a quello che dovrebbe essere il centro titolare.

REYNOLDS 6,5 – Soprattutto nei primi quarti è stato un riferimento offensivo per i trentini come sempre finora. Nella seconda metà di gioco però la sua mano si raffredda e non è più così convincente.

CONTI 6 – Appena entrato non fa la migliore delle sue partite, ma si riscatta sul finale, tirando fuori tanta energia e voglia di fare bene che lo portano a combattere in area più di quanto abbia fatto Williams in tutta la partita (ha lo stesso numero di rimbalzi con metà dell’altezza).

MORINA – N.E.

FORRAY 5 – Entra con garra, forse anche un po’ troppa. I tanti fischi degli arbitri gli fanno perdere la calma e lo limitano per gran parte della partita. Anche se alcune decisioni arbitrali sono state effettivamente discutibili ci si aspetta più stabilità dal capitano.

FLACCADORI 5,5 – C’è ancora tanto da lavorare, sono tanti gli spigoli da limare. Sebbene le sue entrate in area siano apprezzabili, la sua costruzione di gioco non è ancora al livello necessario.

SAUNDERS 6 – Molto male al tiro, dove ne segna solo 1 su 9 da 2 punti. Molto apprezzabile invece lo sforzo a rimbalzo, dove riesce a recuperare 6 palloni.

MEZZANOTTE 5,5 – Piace l’intensità, che è stata la stessa della scorsa partita, ma questa volta sono mancate le conclusioni, che non erano altrettanto buone e quindi non sono andate a segno.

DELL’ANNA – N.E.

LADURNER 6 – Magari dal punto dei numeri a referto non è ancora al massimo a cui si potrebbe aspirare, ma la volontà c’è e si vede.

CAROLINE 8 – Senza dubbio il migliore della serata per i bianconeri. Dove c’è un buco arriva lui a mettere la pezza. Peccato che le partite le vinca la squadra e non il singolo.

MOLIN 5,5 – I miglioramenti ci sono, ma stasera si sono visti abbastanza a sprazzi. C’è ancora da lavorare sulla chimica e il coach deve riuscire a tirare fuori la grinta dai suoi ragazzi quando è necessario.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 64-75

(4-16; 22-23; 19-18; 19-18)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 13, Williams, Reynolds 12, Conti, Morina, Forray, Flaccadori 6, Saunders 6, Mezzanotte 2, Dell’Anna, Ladurner 2, Caroline 23. Allenatore: Emanuele Molin.

BERTRAM DERTHONA TORTONA. Wright 4, Rota, Cannon 6, Tavernelli 6, Filloy 6, Mascolo 6, Severini, Mobio, Sanders 6, Daum 17, Cain 16, Macura 8. Allenatore: Marco Ramondino.