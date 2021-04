Troppa Lube per l'Itas Trentino: in gara 4 i marchigiani passano per 3 a 0 alla 'Blm Group Arena' e chiudono la serie di semifinale. Per i gialloblù testa ora alla finale di Champions del primo maggio. LE VIDEOINTERVISTE A FINE GARA

Non riesce il miracolo alla formazione di Lorenzetti che, dopo la sconfitta in gara 2, viene superata con identico punteggio anche in gara 4. Giannelli e compagni ora mettono nel mirino la finalissima della massima rassegna continentale, in programma il primo maggio al "PalaOlimpia" di Verona

Un attacco di Ale Michieletto, il migliore dell'Itas Trentino in gara 4 contro Civitanova (foto Marco Trabalza)

TRENTO. Il campionato dell'Itas Trentino si chiude in gara 4 delle semifinali playoff: alla "Blm Group Arena" la Lube Civitanova s'impone per 3 a 0 (come già accaduto in gara 2), espugnando per due volte in una settimana l'impianto di via Fersina. Il "solito" debordante Simon e un Juantorena in serata di grazia permettono alla squadra ospite d'imporsi in tre parziali con i gialloblù che se la giocano comunque sino alla fine, ma pagano a caro prezzo, nel secondo e terzo set, alcuni errori evitabili commessi nei momenti "caldi" dei parziali.

Tra le fila trentine ottime le prove di Michieletto e Lucarelli, gli unici due a tenere "botta" al cospetto di una Lube che, pur con un Leal a mezzo servizio, si è confermata squadra debordante in battuta e devastante al centro con Simon (il migliore al mondo in posto 3 e non c'era bisogno di ulteriore conferma), che chiude, anche questa volta, con 17 punti a referto, tra cui 5 muri e 2 ace.

La videointervista a Michieletto.

La videointervista a Lisinac.