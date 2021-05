Week end di vittorie per la Rovereto boxe e Agnese Mabboni premiata come miglior pugile al Woman boxing league

ROVERETO. Fine settimana impegnativo per la Rovereto boxe, ma soprattutto per Agnese Mabboni, impegnata a Pompei per le Woman Boxing League. L'atleta trentina è stata prestata alla Rappresentativa veneta per questa occasione: 8 le selezioni in gioco e 80 le pugili in combattimento (tra I e II serie).

La boxeur Mabboni nella prima giornata si è aggiudicata una piena vittoria, dopo un match molto impegnativo contro la forte rappresentante emiliana, Talisa Badiali, e raggiungendo anche la vittoria di squadra che ha portato le ragazze a disputare la semifinale contro la Lombardia.

Nel penultimo atto, forse accusando anche il match molto intenso del giorno prima, l’atleta roveretana non ha saputo esprimersi al massimo, ma è riuscita a raggiungere la qualificazione alla finale: Veneto contro Lazio.

In finale Mabboni non si è fatta intimidire e appena salita sul ring ha dimostrato subito grande carattere: un match condotto all'attacco contro Valentina Furlan, già reduce dalle Wbl 2019. Tre riprese portate a ritmo altissimo in un susseguirsi interminabile di colpi assestati con precisione, tanto che si è arrivati a un conteggio già nella prima ripresa. Successivamente la laziale ha provato a reagire, ma ha sempre trovato la trentina molto attenta. L'incontro si è concluso con un verdetto unanime di vittoria.

Purtroppo la squadra veneta, penalizzata anche dall’impossibilità di un atleta a disputare la finale, dopo una stenua difesa ha dovuto di poco cedere l’oro e accontentarsi dell’argento. Il titolo di miglior pugile per la categoria II serie è andato comunque a Mabboni.

A Verona, accompagnati dal Maestro Giuseppe Pavan, hanno combattuto invece Ilaria Franchini, vittoriosa su Susy Damasio di Riviera del Brenta, al termine di un match molto tecnico.

Successo anche per Muhamedalì Odobashi, così come per Safet Qamo, impegnato al Mugello. Sconfitto invece Allan Brunner dopo un incontro molto intenso e combattuto.