Dal borgo di Ossana alle Olimpiadi di Pechino, il saltatore trentino Bresadola è l'unico azzurro in gara tra i maschi: ''Mi sono fatto avanti a 6 anni e così tutto è iniziato''

OSSANA. Passione, determinazione e adrenalina. Queste le qualità che hanno portato Giovanni Bresadola di 20 anni a staccare una convocazione alle Olimpiadi invernali di Pechino per difendere i colori azzurri. Un viaggio di 7.700 chilometri che separano le nevi della val di Sole agli impianti del Nordic Center di Zhangjiakou, sede delle gare di salto. A pochi giorni dall'esordio a Cinque cerchi (Qui i trentini convocati da Fisi e Fisg), il soldandro di Ossana è pronto per affrontare questa avventura con umiltà e entusiasmo.

"Nell’ultima prova di coppa del Mondo a Willingen sono caduto - spiega Bresadola alla sua prima partecipazione ai Giochi Invernali - ora sento un po’ la botta ma tornerò presto come nuovo. E' una grande emozione, sono davvero contento".

Abituato fin da piccolissimo alla neve, gli inizi sono con gli sci stretti ai piedi poi è stato amore a prima vista con il salto. "A 6 anni facevo fondo. Un giorno chiesero a noi bambini chi volesse provare a saltare. Mi sono fatto avanti e dal quel momento è iniziato tutto”. A motivare quella scelta, con ogni probabilità, anche l’ammirazione per il fratello maggiore Davide che avrebbe gareggiato fino al 2019 accumulando un curriculum di tutto rispetto: tre partecipazioni olimpiche e cinque presenze ai Mondiali tra salto e combinata.

A legare i due ragazzi, però, non è solo la passione per il trampolino. Entrambe le carriere, infatti, si caratterizzano per la comune militanza in uno storico club di Ossana: il Gruppo sportivo Monte Giner di Massimino Bezzi, punto di riferimento sul territorio per gli appassionati della discipline nordiche.

“Sono grato al Centro sportivo dell’Esercito - dice Bresadola - che mi ha tesserato e che oggi rappresento, e lo sono altrettanto nei confronti dell’associazione Monte Giner: senza di loro, probabilmente, non avrei avuto la possibilità di iniziare a praticare questo sport e oggi non sarei qui alle Olimpiadi”.

Ovviamente la spedizione in terra cinese riempie di speranze e orgoglio l’intera comunità dell’alta Val di Sole. "Poter vedere in mondovisione un nostro ragazzo alle Olimpiadi è un momento storico per tutti noi. La storia di Giovanni - commenta Laura Marinelli, sindaca di Ossana - diffonde i migliori valori dello sport e trasmette a tutti i suoi coetanei che cosa si può raggiungere con passione, dedizione e sacrificio".

L’appuntamento è per venerdì 5 febbraio alle 13.15 ora di Pechino (le 06.15 in Italia) con l’avvio delle qualificazioni. Nella categoria maschile della disciplina, Bresadola sarà l’unico italiano in gara. Stessa sorte per la spedizione femminile che conterà sulla sola presenza di Jessica Malsiner, giovane e promettente atleta delle Fiamme Gialle. Pur non potendo vantare una consolidata tradizione nel salto, il movimento azzurro spera comunque di registrare progressi importanti. I Giochi possono essere di certo una vetrina prestigiosa. Oltre che una fonte di ispirazione. “In Italia non abbiamo i numeri di nazioni come Austria, Germania e Slovenia”, conclude Bresadola, “ma sulle nevi vedo comunque un bel po’ di ragazzini che si cimentano nel salto per divertimento puro".